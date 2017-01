Omnisciente corrupción

La corrupción, solapada y aviesa, a veces francamente descarada, está por todas partes, aunque las autoridades encargadas de investigarla finjan demencia. Y este gobierno lo sabe.

Si bien siempre ha estado presente, envuelta en muchas formas de camuflaje desde que somos República y probablemente desde antes, es ahora cuando la parte decente de la sociedad civil reclama con fuerza e insistencia su denuncia y exige su castigo en todos los ámbitos del mundo. Panamá no es una excepción.

Políticos, empresarios y gobernantes intercambian favores y, de común acuerdo, se solapan, se protegen, fortalecen sus defensas previendo sospechas simples o complicados embates. Coimas y sobreprecios, favoritismos y adendas inventadas, trampas finamente urdidas en contratos y expedientes; y por supuesto, muchas otras formas de manipulación tras bastidores o debajo de la mesa –para el caso es lo mismo-, convergen o se alternan cuando de estafar al Estado, y de paso a la ciudadanía inerme, se trata.

Y esto ocurre una vez y otra, a muchos niveles, de un gobierno a otro y luego a otro. A menudo desde las trastiendas del Estado mismo. No hay ideología que valga. La codicia es quien manda. La complicidad coludida con la ambición de riqueza desmedida. Como pulpo soterrado que extiende sus tentáculos más allá de lo previsible, el ingenio diseña formas de romper esquemas sin que se note, de ir permeando normas establecidas, de aprovechar ambigüedades, urdiendo al mismo tiempo anticipadas defensas.

Todo parece indicar que hay un viejo sistema de vasos comunicantes que, enquistado en la economía de los países, malversa cualquier buena intención que pueda tener el sistema bancario planetario, pero en particular el de Panamá. Porque sería difícil que las diversas formas de corrupción progresaran sin el consentimiento de algunos bancos y banqueros. Y si bien eso se ha puesto de manifiesto una y otra vez al desentrañarse en parte el entramado de las más conspicuas corruptelas, las tramas mayores quedan firmemente en su lugar, ocultas, protegidas; nunca son desmanteladas del todo, llevadas a juicio, castigadas. Para lo cual la única explicación sostenible es que el sistema mismo -este capitalismo salvaje enquistado en el fenómeno de la globalización- está viciado, podrido desde la raíz.

La más reciente noticia internacional sobre corrupción institucionalizada, sustentada en pruebas y en delaciones de su director general, que a su vez remiten a más pruebas con nombres propios, es el de la poderosa constructora brasileña Norberto Odebrecht, que llega a Panamá durante el régimen de Martín Torrijos. Durante 10 años y en tres distintas administraciones panameñas, la mayor empresa de ingeniería y construcción de Latinoamérica, con actividades en 23 países, incluidos Estados Unidos e Inglaterra, ha mantenido una creciente presencia en nuestro país. Obtuvo contratos de forma individual o en consorcio con otras compañías por valor de 9 mil 223 millones de dólares en proyectos de obras públicas.

Según periódicos panameños, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló en un informe que la transnacional desembolsó unos $59 millones en presuntas coimas a altos funcionarios panameños para que le garantizaran contratos públicos en el territorio nacional. Según el informe, los sobornos se habrían dado entre 2010-2014; es decir, prácticamente en toda la gestión del expresidente Ricardo Martinelli, y habrían sido pagadas a funcionarios intermediarios del pasado gobierno.

Esta empresa supercoimera a la que en todo momento se le dieron todas las facilidades en Panamá, en otros países ha admitido su culpa, de ahí que hayan aceptado pagar multas por 3 mil 500 millones por sus sistemáticos sobornos a Brasil, Suiza y Estados Unidos, según se ha sabido a través de determinados documentos judiciales. Pero en nuestro país el Gobierno está paralizado y lo que saben no lo comparten. De hecho, el Ministerio Público dijo hace poco que “por la complejidad del caso” mantendrá en reserva la información obtenida por los fiscales panameños en las reuniones sostenidas con los de Estados Unidos sobre las pruebas que se tienen sobre el desempeño de Odebrecht. Muy, pero muy sospechoso todo, por más que tardíamente diga ahora la vicepresidenta Isabel de Saint Malo que Odebrecht deberá resarcir a Panamá por lo robado.

“Odebrecht tendrá que rendir cuentas a la justicia panameña. En ese sentido, elMinisterio Público de Panamá tendrá que hacer su trabajo sobre este caso. La constructora brasileña no podrá participar en obras a futuro hasta tanto su situación en el país no haya sido aclarada”, indicó Saint Malo. En cuanto a las coimas pagadas aquí para lograr jugosas licitaciones, Saint Malo señaló que “se deberá llegar a un acuerdo de pago, según lo establezca la justicia panameña. En otros países como Estados Unidos y Suiza se ha establecido un calendario de pago de hasta diez o veinte años”. En cambio, no dice, como debería, que debe dilucidarse cuanto antes a quiénes se hicieron esos pagos. Sumada a esta comisión de la vice-presidenta, hay que añadir el tiempo largo que tardaría dicha empresa en pagarnos, con lo que se concluye que debemos armarnos de paciencia, mucha paciencia, si bien nos va. Justicia expedita, que le dicen.

Así las cosas, debo confesar que yo a este gobierno, por el que voté, ya no le creo absolutamente nada. Y no dudo que sea lo mismo con miles de otros ciudadanos.