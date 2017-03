Panamá es un ‘hub’ logístico con poca producción para exportar

Conversando con un reconocido profesional del agro costarricense le pregunté: “¿Por qué ustedes han desarrollado tanto el sector agropecuario?”. Me respondió: “¡Porque no tenemos canal!”. Con eso me dijo todo.

Desde 2008, cuando estábamos en plena bonanza por la ampliación del Canal de Panamá, hasta 2016, nuestras exportaciones de bienes agropecuarios decrecieron 45%, según la Contraloría General de la República. Las importaciones totales fueron de casi 11 mil millones de dólares en 2016, mientras que las exportaciones totales representaron 630 millones de dólares en bienes, lo que representa el 0.01% del producto interno bruto de 55 mil millones de dólares.

Desde la reversión del Canal hasta 2016, los aportes que generó la vía acuática a la “caja común del Estado” sumaron 12 mil millones de dólares. Gracias a esto comenzó la fiesta de los subsidios (tanque de gas, electricidad, becas y transferencias monetarias del Ministerio de Desarrollo Social) que, literalmente, consumen los aportes canaleros, porque cuestan mil 400 millones de dólares anuales. Si consideramos que los ingresos del Canal, hasta 2016, eran de mil millones de dólares y, ahora, con el Canal ampliado, serán de mil 500 millones de dólares, entonces el costo de los subsidios equipara prácticamente a los ingresos de la vía.

Con la llegada de estos dineros, nos pasó como una familia que se gana el gordito millonario y no mira a la vieja cocinera, porque los “tres golpes” los comen fuera de casa. Así pues, nadie mira ni le “para bola” a la agricultura panameña, porque prefieren los productos importados. ¿Cuánto tiempo nos durará la bonanza? Pienso que hay muchas alarmas encendidas y no las queremos ver. Hace poco leí que los permisos de construcción disminuyeron un 25% con relación al año anterior, siendo este un importante motor de crecimiento. Crecer solo con inversión estatal es de mucho riesgo para un país, sugieren connotados economistas.

Como profesional de las ciencias agropecuarias, siempre insistiré en lo mismo para recuperar la actividad: la tecnificación de los productores a todos los niveles, haciéndolos eficientes mediante un sistema de extensión agropecuaria o de transferencia tecnológica, efectivo y sostenido. Con esa finalidad deben asignarle un adecuado presupuesto de funcionamiento al Ministerio de Desarrollo Agropecuario y a otras instituciones del sector público, para que los técnicos lleguen hasta el productor, lo orienten en el manejo de las parcelas agrícolas y las unidades de producción pecuaria. Este personal puede enseñar métodos modernos de producción, en los casos en que el BDA, banco del productor pequeño (que es la mayoría) no desembolse los préstamos porque la Contraloría no los refrenda a tiempo.

La agroexpotación debe tener incentivos directos, como lo hacen todos los países con quienes tenemos tratados de libre comercio.

Las frutas tropicales, como piña, banano, melón y sandías son nuestra fortaleza. Sin embargo, el banano lidera las exportaciones y lo lógico es fortalecer ese rubro, cuyo mercado mundial tiene un crecimiento sostenido positivamente y se considerada la fruta más comercializada del mundo. Con ese fin, se deben tomar acciones gubernamentales para hacer realidad dos proyectos bananeros manejados por reconocidas empresas fruteras.

La reactivación de la actividad bananera en Barú por la compañía Del Monte, así como el establecimiento de una plantación de mil hectáreas en tierras arrendadas a la comarca de Madungandí, poseedora de 180 mil hectáreas, incluyendo las 35 mil hectáreas cercanas al lago Bayano, en Tortí de Chepo. Este último es un proyecto de la corporación Fyffes de Irlanda, propietaria de Cabo Zarzo, S.A., empresa dueña de la mayor plantación (700 hectáreas) de piña en Zanguenga, La Chorrera. Dicha empresa realizó un estudio que concluyó en el año 2012, demostrando la viabilidad técnica y financiera del proyecto. En mi opinión, ambas iniciativas potenciarían la agroexportación, aprovechando el moderno y competitivo centro portuario.