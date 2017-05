Panamá, zona franca fiscal

Desde hace varios años, exactamente desde 2002, hemos tratado el tema de la condición de Panamá como paraíso fiscal, que el Gobierno se esfuerza inútilmente en desmentir. Los paraísos fiscales fueron creados por abogados de empresas inglesas y estadounidenses a fines del siglo XIX. El primer paraíso fiscal de Estados Unidos (EU) se constituyó en 1890, cuando a sugerencia de abogados de Nueva York el gobernador de Nueva Jersey promulgo leyes con bajísimas tasas impositivas para sociedades anónimas y atraer la inversión. Esta iniciativa fue seguida por el estado de Delaware, en 1898.

Pero el concepto de paraíso fiscal es inexacto, porque la palabra paraíso es extraída del génesis bíblico. Más correcto y exacto es clasificar a los denominados paraísos fiscales como zonas francas fiscales o centros de operaciones económicas extraterritoriales. Estas zonas francas fiscales fueron patrocinadas por las grandes empresas británicas y estadounidenses con operaciones fuera de su territorio como un mecanismo para optimizar transacciones, disminuir costos y, sobre todo, escapar de regulaciones y altos impuestos.

Debido a lo anterior aparecieron, después de la Segunda Guerra Mundial, los denominados centros financieros en las antiguas colonias británicas del Caribe, así como en Singapur y en Hong Kong. Esta tendencia se desarrolló, también, en Europa: Suiza, Luxemburgo, Andorra, Liechtenstein, Holanda y la City de Londres para mencionar los más destacados.

Panamá da los primeros pasos para constituirse en zona franca fiscal con la aprobación de la Ley de Abanderamiento de Barcos de 1924, la Ley de Fideicomiso de 1925, la Ley de Sociedades Anónimas de 1927 y las disposiciones legales que hacen de Panamá un sistema tributario territorial, en 1932. Vale recordar, como ya lo hemos planteado en otras ocasiones, que el cerebro de toda esta idea fue William Nelson Cromwell, socio de la Firma Sullivan & Cromwell, que todavía existe, y que fue el principal cabildero y agente subversivo de EU para que este país apoyara la independencia de Panamá en 1903. Era amigo personal de Teodoro Roosevelt y de J.P. Morgan, conocido como el rey del acero, y que fue el contratista que fabricó las esclusas del Canal. Además, era el abogado del ferrocarril transístmico que fue adquirido por la Compañía del Canal Francés, cuyo presidente fue Philippe Bunau-Varilla.

Fueron las grandes empresas petroleras de EU las primeras usuarias del abanderamiento de barcos y de otras facilidades fiscales que Panamá ofreció. Nuestro desarrollo, como zona franca fiscal se profundiza con la fundación de la Zona Libre de Colón, cuyos asesores fueron firmas de abogados de EU y que se complementa con el Decreto-Ley 238 de 1970, que da paso al centro bancario internacional y que recibe la bendición de Nelson Rockefeller cuando visitó Panamá en el último cuarto de 1969.

Debido a la condición de Panamá de zona franca fiscal, la evasión de impuestos no se clasifica como un delito penal, sino como una irregularidad administrativa. A pesar de lo anterior la DGI cuenta con los mecanismos legales y coercitivos para cobrar los impuestos. Que las autoridades de turno sean más o menos laxas en cobrar impuestos es otro tema.

Resulta que los que inventaron el agua tibia en este tema son los que acusan a Panamá y otros países y territorios de practicar una competencia tributaria dañina, desleal y demoniaca contra las buenas prácticas bancarias y financieras del mundo de hoy. Hace muchos años tuvimos una conversación con un diplomático, de apellido Fábrega, y cuyo nombre de pila no recuerdo, quien manifestó: “Panamá siempre ha cooperado en todas las investigaciones sobre lavado de activos y otros delitos financieros. No entiendo por qué nos presionan tan seguidamente”.

La respuesta nos la da Thierry Meyssan, periodista francés y presidente de la Red Voltaire, que cuando estalló el escándalo de los papeles de Panamá escribió lo siguiente: “La campaña de los ‘Panamá Papers’ no hará disminuir las malversaciones financieras ni favorecerá las libertades. Más bien sucederá lo contrario. El sistema se contraerá aún más alrededor del Reino Unido, Holanda, Estados Unidos e Israel, para que solo esos países puedan controlarlo… Barack Obama designó a la historiadora Christina Romer para presidir su Comité de Consejeros Económicos. Profesora en la Universidad de Berkeley, Christina Romer es especialista en el estudio de la crisis de 1929. Según ella, lo que sacó a EU de la recesión no fue el New Deal de Roosevelt ni la Segunda Guerra Mundial, sino la afluencia –a partir de 1936– de los capitales europeos que huían del ‘aumento de los peligros’. En eso ha basado Barack Obama su política económica. En primer lugar, actuó para cerrar todos los paraísos fiscales que no están bajo control de Washington y Londres. Después, organizó la desestabilización de Grecia y Chipre para que los capitales europeos fueran a refugiarse en los paraísos fiscales anglosajones”. (Thierry Meyssan. ¿A qué vienen los Panamá Papers?, Red Voltaire. 7 de abril de 2016). Se puede estar de acuerdo o no con Meyssan, pero basa sus conclusiones en fuentes de información muy fiables y termino aquí.