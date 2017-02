Pérdida de competencia fiscal

Los países con elevadas tasas de tributación, que gravan las rentas obtenidas por sus contribuyentes en otros territorios, como no logran cobrar los impuestos por rentas de fuente externa, le han transferido al resto del mundo, especialmente a los países que son receptores de sus inversiones, la responsabilidad forzosa de ayudarle a recaudar tales impuestos. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) impone esta transferencia de responsabilidad por medio del programa de “Competencia Tributaria: un asunto global emergente”, que data de 1998. Para su ejecución han puesto en práctica, unilateralmente, regulaciones y métodos, y creado organismos que controla la OCDE, como el Foro Global sobre Transferencia e Intercambio de Información Tributaria, y el Grupo de Revisión Paritaria, además de su vinculación con el G–20.

La OCDE no disimula que su interés no es mejorar el grado de transparencia de la información tributaria en diferentes países, para prevenir o evitar la evasión tributaria, ni aún aquella relacionada con las actividades de sus residentes en el extranjero, sino facilitar el acceso irrestricto, amplio y expedito de esta información a los organismos de recaudación tributaria de sus países miembros. En consecuencia, han elaborado instrumentos como la reforma de los artículos 25 y 26 del Modelo de Convenio para Evitar la Doble Tributación, el Acuerdo para el Intercambio de Información Tributaria, el Modelo universalizado para el Intercambio Automático de Información y un mecanismo del tipo de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Externas de Estados Unidos. Y la Convención sobre Asistencia Mutua en Materia Fiscal, a la que se adhirió recientemente el Gobierno de Panamá. La adopción de tales normas se debe a la presión de la OCDE; en ningún caso se debe a decisiones autónomas de nuestro país.

El esquema de aplicación de presiones de la OCDE, tanto en el ámbito tributario como en el de blanqueo de capitales, ha sido y seguirá siendo “nombrar, culpar y avergonzar”. Los países que no ceden son nombrados (listas negras, grises, blancas), culpados (no cooperadores) y avergonzados (daños de reputación y amenazas de sanciones por el G–20 y otros organismos). Sería un lamentable descuido pensar que las presiones de la OCDE cesarán en el intercambio (o suministro unilateral) de información. Ahora seguirán aplicando las que se refieren a la elusión tributaria y, en particular, a su proyecto sobre “erosión de la base tributaria y el traslado de beneficios”, cuyas implicaciones sobre la inversión externa en Panamá deben ser estudiadas cuidadosamente.

Al Gobierno no le fue posible sustentar ante la OCDE el acertado planteamiento del presidente de la República, en la ONU, en septiembre de 2015, en el sentido de que Panamá examinaría el intercambio automático de información tributaria, como un asunto bilateral, sujeto a la conveniencia del país. En el desarrollo de una política efectiva, coherente, viable y de largo plazo sobre la defensa de los servicios internacionales, Panamá debe incorporar los siguientes elementos:

1. Obtener compensación por el suministro de información tributaria y el costo administrativo y operativo de ello, por la pérdida de competitividad de sus servicios y por la ventaja económica que genera esa información para la recuperación tributaria, y demás ventajas económicas y de aplicación de la justicia interna en el país receptor. Panamá debe negociar con cada país la distribución equitativa y razonable del monto de impuestos que sus autoridades tributarias recuperen, debido a la información suministrada.

2. Esta compensación se debe gestionar, bilateralmente, y concretarse en beneficios de cualquier tipo en cualquier sector económico o social, sin limitarse a proveedores de servicios legales o bancarios. La gestión de compensación requiere el esfuerzo organizado y diligente del país (Gobierno y sector privado) para tener a disponibilidad un inventario de las ventajas compensatorias que debe negociar con cada país.

3. El fisco debe cobrar a los proveedores de servicios el costo de compilar información y enviarla a las autoridades extranjeras. Si no, sería un subsidio inequitativo y regresivo por parte de los contribuyentes a tales proveedores de servicios bancarios, financieros, legales, etc.

4. Para lograr esto es importante contar con equipos profesionales con la debida solvencia técnica, carentes de conflictos de intereses con proveedores de servicios e identificados con el interés nacional. No menos importante es la capacidad moral del Gobierno, basada en el cumplimiento de compromisos, que logre generar en los interlocutores respeto y atención.

5. La política de negociar y lograr compensación por el suministro de información y la pérdida de competencia fiscal debe ser un acto autónomo e independiente de Panamá, sin estar sometido a tutela de la OCDE, de la OMC, del Banco Mundial ni de ningún otro gobierno extranjero u organismo internacional.