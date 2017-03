Perfil psicosocial de la selección de fútbol

Durante lustros, he seguido los intentos de clasificación a un Mundial de fútbol por parte de nuestra selección mayor, llamada también la “selección absoluta”, “la roja” y “el equipo de “todos”. Al principio de los torneos amistosos, previos a la competencia regional, se observa la euforia colectiva de la fanaticada y se evidencia la esperanza de estar, por fin, en un Mundial. El bombardeo televisivo juega su papel, en una suerte de anestesia “de masas”, y se pierde la noción mesurada de las cosas, algo propio del fanatismo.

Por lo general, la selección empieza con buen pie, pero en los últimos partidos de la ronda hexagonal siempre pasa algo que nos sume en un mar de “las desgracias”. Algo ocurre en la cancha y en los partidos definitorios, que nos dejan un mal sabor.

Desde hace décadas, muchos hacen conjeturas sobre si la selección está preparada para clasificar y participar en un torneo de la envergadura de un Mundial de fútbol. Las respuestas son alentadoras cuando los resultados en torneos preclasificatorios son favorables, sin embargo, al entrar en la hexagonal, la historia es otra, porque nos enfrentamos a equipos de países con historia y trayectoria.

Es innegable que Panamá ha tenido un avance significativo, sobre todo, en la evolución de los torneos locales y por la cantidad de jugadores que militan en clubes foráneos. También, varios de sus técnicos han sido asistentes o principales en otras selecciones y en torneos mundialistas. Sin embargo, aquí en Panamá, viendo con una lupa el perfil de los jugadores, podemos establecer una brecha significativa entre el talento y la parte emocional. La mayoría de los integrantes proviene de barrios pobres. Muchos han jugado con equipos del patio, pero una vez tienen la oportunidad de ser fichados por un club extranjero, el dinero y estatus se les “sube a la cabeza”, al no estar preparados para eso. De más está mencionar los incontables actos de indisciplina y “berrinches” de los más jóvenes, es verdad. Lo cierto es que no tienen control de sus actos y esto, a mi juicio, es un elemento clave para armar una selección deportiva. Además, muchos de ellos son alienados culturales e imitan los actos escandalosos de algunos jugadores de megaclubes como el Real Madrid y el Barcelona. No tienen claro el concepto de pertenecer a un equipo que juega con un propósito, y protagonizan “escenas peliculeras” en medio de los partidos.

Llamar la atención subyace en su inconsciente, por eso, algunos se comportan de manera egoísta en la cancha, sin tener la madurez de un jugador colectivo. La forma como descienden de los autobuses, con orejeras y atuendos o cortes estrambóticos (al estilo de las grandes estrellas futbolísticas) empieza a darnos pistas de su falta de identidad, y cuando a un equipo le falta este elemento vital, sus miembros se convierten en barcos de vela que se dejan llevar por cualquier viento.

De esta selección, destaco a Jaime Penedo, Alberto Negrito Quintero, Felipe Baloy y Adolfo Machado, quienes mantienen serenidad, humildad y proyección al momento de jugar. Sin embargo, otros son verdaderas “bombas de tiempo” que solo necesitan un poco de presión para dejar escapar su mal comportamiento, y desencadenar situaciones innecesarias, para echar a perder en un solo juego los procesos que han durado años y que, también, han costado dinero.

Sencillamente, muchos de los jugadores de la selección nacional no cuentan con la concentración ni el autocontrol que el momento reclama. No trato de ser pesimista o mal fanático, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre, sin caer en sentimentalismos absurdos.

Recuerdo que hace unos años la selección contrató a un psicólogo para que manejara el aspecto anímico de los seleccionados. Creo que ese tipo de asistencia es urgente. No solo es el rendimiento físico, sino el mental el que se necesita para lograr actuaciones favorables, y si la selección de fútbol requiere de un equipo completo de sociólogos, sicólogos y psiquiatras para dar su aporte, bienvenido sea. Toda selección profesional debe contar con esta ayuda para lograr óptimos resultados. Sé que los panameños anhelan, desde hace mucho, que Panamá esté presente en un Mundial de fútbol, otros países del área con menos recursos ya lo lograron. Sin embargo, prefiero mil veces una selección compuesta por gente mesurada, madura y profesional, que un equipo de “estrellitas” que nos sumerja, una vez más, en una vorágine de lamentación y llanto.