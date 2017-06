Periodistas predicadores y curas mediáticos

Desde una perspectiva funcional, tenemos un régimen teocrático en Panamá. Los administradores estatales procuran satisfacer los deseos de los cabecillas de la religión predominante en el país y sus políticas están muy influenciadas por preceptos doctrinarios. No solo no me equivoqué en mi predicción, sino que la intoxicación religiosa ha impregnado hasta la médula a numerosas instituciones nacionales. En cada decisión gubernamental, salvo la de nuestra sensata canciller, se antepone la cacareada perorata de honrar los valores cristianos, dejando entrever que las personas no creyentes o las que profesan otros cultos carecen de moralidad alguna.

Todos los actos oficiales son iniciados por representantes del clero; el vocablo dios se menciona rutinariamente en las alocuciones del mandatario, de ministros y de directores de entidades autónomas; las autoridades del Ministerio Público y de la Policía invocan a íconos religiosos en sus rituales operativos; los diputados se encomiendan a vírgenes y santos antes de sancionar leyes; el monseñor Ulloa sale más en cámaras que el propio presidente; las sectas evangélicas, más irracionales aún, se aprovechan del diezmo obligatorio para mantener a la población humilde en tinieblas y convertir su mercantilismo espiritual en partido político; los abogados más ruidosos, adictos al protagonismo mediático se despiertan todas las mañanas con Jesús atorado en sus cuerdas vocales; y nuestra sociedad, pese a su habitual hipocresía, exhibe todos los síntomas perniciosos del síndrome de adoctrinamiento espiritual. Los impuestos, para colmo, son discrecionales para subsidiar nunciaturas, iglesias y diligencias sociales de colegios privados selectivos.

Los medios de comunicación, barómetros de ponderación del nivel intelectual de los pueblos, son una extensión del púlpito eclesial. Nuestros tercermundistas canales transmiten las misas dominicales, como mensajeros proselitistas del negocio de la fe. Los presentadores más populares de televisión y radio son fervientes predicadores de la doctrina católica o evangélica, aunque después de sus sermones vomiten chismes, calumnias, informaciones tergiversadas o cuiden imágenes a cambio de favore$. Las citas bíblicas inundan sus tertulias en redes sociales, no importa que hayan sido fabricadas por personajes primitivos, cuyas ideas místicas respondían a épocas de ignorancia y superstición, sin vigencia en esta era moderna de conocimiento y comprobación. Cada vez que el papa Francisco gesticula o articula sonidos, en el Vaticano o por doquier, se envían corresponsales para reseñar todas sus expresiones, como si se tratase de una conferencia magistral por descubrimientos científicos o una ceremonia de distinción para premios Nobel. Algunos periodistas, incluso, incentivan rencores homofóbicos y obstaculizan la introducción de la educación sexual integral en el currículo escolar. Mientras tanto, miles de adolescentes ignorantes en sexualidad sufren las consecuencias de embarazos precoces y de enfermedades propagadas por intimidades inseguras.

Como si la nación no tuviera que preocuparse por tantos problemas sociales, educativos y económicos, nuestros flamantes obispos viajaron recientemente a Roma a dialogar con el pontífice sobre el matrimonio igualitario, un derecho civil alejado de la incumbencia de los templos. Las declaraciones posteriores al encuentro fueron antológicas: “la ideología de género es una actividad demoniaca”, comentario que denota un analfabetismo supino sobre temas de orientación sexual, identidad de género y derechos individuales básicos. En las últimas décadas, la ciencia médica ha avanzado muchísimo en el estudio de todas las variantes biológicas y psicológicas de la conducta humana. Pues resulta que unos prelados con fenotipo masculino, quienes supuestamente reprimen sus atributos genitales y emociones hormonales por debajo de una sotana, se erigen en expertos en sexualidad y relación de pareja. Eso que llaman “ideología” solo existe en sus perversas fantasías. Recurrir a metáforas diabólicas en su crítica parece denotar interés por aplicar exorcismos para curar un “mal” que, según ellos, padecen los grupos homosexuales. Curiosamente, ante los cuestionamientos, dicen amar al prójimo. Se repite la historia de la negación del progreso científico a través de métodos inquisitivos. La aceptación de la redondez de la Tierra requirió muchos siglos. ¿Cuánto tiempo pasará ahora para que las religiones se abstengan de discriminar a la gente, de imponer sus precarios dogmas y de aceptar los avances de las investigaciones en genética y neurociencia? Por suerte, el rabino Kraselnik dio muestras de que la religión hebrea sabe evolucionar, asimilar el progreso educativo y adaptarse a la realidad ética contemporánea.

Si todo el proselitismo espiritual que se despliega actualmente estuviera acompañado de menor corrupción, mayor equidad socioeconómica, tolerancia a la diversidad y convivencia pacífica, no me importaría mucho tener que aguantar el ambiente nigromante que vivimos. Los datos, empero, demuestran lo contrario. El “juega vivo” continúa siendo nuestra marca país, la brecha social sigue inalterable, el discurso de odio y venganza se incrementa, el respeto a la otredad se vulnera, la inseguridad aumenta y los proyectos individuales de vida se pretenden diseñar desde esferas jerárquicas.

Ese Panamá de antaño, homogéneo, cosmopolita, solidario y crisol de culturas, forma ya parte del baúl de los recuerdos. Si anhelamos rescatar la tranquilidad y armonía de una sociedad civilizada, debemos retornar a los cimientos pedagógicos de la niñez, modificando la educación para formar con base en la enseñanza del pensamiento crítico, del aprecio por las diferencias, del humanismo secular y del apego a los principios éticos universales. Como bien señala Galeano, “Libres son quienes crean, no quienes copian, y libres son quienes piensan, no quienes obedecen. Enseñar, es enseñar a dudar”.