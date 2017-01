Plan B: cerrar el negocio

En reciente edición, el periódico La Prensa entrevistó al presidente del grupo GESE, con motivo de su posible y lamentable cierre de operaciones por la inclusión de sus propietarios en la lista OFAC. La conclusión que se puede sacar de la entrevista es que su plan B es tener que cerrar la empresa.

El hecho adquiere especial relevancia por tratarse de un importante medio de comunicación, con 167 años de existencia, fiel testigo de la historia panameña, y por afectar uno de los derechos fundamentales de la democracia, como es la libertad de expresión, además de perjudicar a sus 250 colaboradores.

La comunidad posiblemente desconoce que existen otras empresas, no menos importantes, que también están siendo afectadas por factores externos relacionados con la percepción que se tiene de la debilidad o inexistencia de controles en el sistema financiero panameño, que posiblemente tengan que aplicar el mismo plan B del grupo GESE, esto es cerrar el negocio.

Me refiero a negocios financieros, como las casas de remesas, casas de cambio, valores y casinos y otros que también cumplen una importante misión social, a los cuales los bancos no les abren cuentas o se las han cerrado por requerimiento de sus bancos corresponsales, según se nos indica, haciendo que su operación no sea viable.

La mayoría de estas empresas, por no decir todas, operan legalmente, ya que el Estado, a través de sus diferentes entidades, les otorga un permiso de operación, cumplen con las exigencias legales, generan empleos, pagan impuestos, pagan seguro social, etc. Y, por lo menos, en el caso de las casas de remesas, contribuyen a que el impacto social y económico que ellas tienen en las economías de muchas familias, y de los países, se pueda alcanzar.

Por ser considerados estos negocios como de alto riesgo de ser utilizados para operaciones de lavado de dinero (y qué negocio no lo es), la mayoría de ellos han hecho inversiones considerables en asesorías especializadas, capacitación, tecnología, hacen los reportes requeridos por las autoridades, cumplen con requerimientos legales, todo lo que no es tomado en cuenta por la instituciones bancarias, quienes se limitan a aplicar el conocido “de risking” u obedecer los requerimientos de su corresponsal de no realizar transferencias a este tipo de negocios, lo que hace inviable la actividad, por lo que de no encontrar una solución, tendrán que aplicar su plan B: cerrar el negocio, con sus debidas consecuencias sociales y económicas.