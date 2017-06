La Policía en las calles de Colón

La inseguridad se ha disparado. En Panamá nos acercamos a los niveles de los países vecinos de Centroamérica. Los caídos son prueba de que convivimos en una sociedad en la que la vida pareciera haber perdido valor y la violencia en la mente del ciudadano pasa a convertirse en parte de la vida cotidiana. Los disparos no distinguen edades, condiciones ni sexo, aunque el dolor y la frustración nos alcanza a todos. Frente a este tétrico panorama, en el que reina el miedo, ¿cómo responden los actores de poder, llamados a garantizar a sus asociados la necesaria tranquilidad social?

Entre los casos recientes –tristes y lamentables como todos los demás– tenemos el del futbolista de la selección nacional Amílcar Henríquez. El deporte no escapa a los sinsabores de este trágico episodio. Es una ola que no disminuye. Se incrementa más bien, a pesar de la política de seguridad del Gobierno que, con aquello de “barrio seguro” no logró el éxito esperado, más bien fracasó. Los organismos de seguridad indican que se hace lo necesario para dar con los causantes de la rampante criminalidad. Sin embargo, la población no lo percibe así.

Una de las respuestas, en lo que respecta al número de agentes y tiempo de dedicación, ha sido el reforzamiento de la presencia policial en las calles, y por ello, en el caso de Panamá y Colón, se funda la Fuerza de Tarea Conjunta Águila.

Política que nos parece correcta, funcional y que ayuda a aminorar los espacios en que se mueve el delito, dando además algo de tranquilidad en el movimiento de la ciudadanía. El asunto –y sobre esto ya hay quejas– es la sostenibilidad de esa política, pues generalmente es coyuntural y con ello se manda un mensaje que agudiza el problema, más que atenderlo con la seriedad que exige.

En efecto, en Colón se hizo sentir en los dos últimos meses la presencia policial en las entradas y salidas de las áreas críticas, en las que los homicidios están a la orden del día. Y aunque ello no ha detenido del todo la ola de las acciones delictivas, podría generar buenos resultados. Sin embargo, habría que impulsar otras acciones, como los patrullajes, sin límite de tiempo, y fortalecer la comunicación que ponga a la población en relación directa con las garitas policiales.

Sin embargo, en los últimos días la presencia de los agentes ya no se hace sentir. Solo quedan los conos fluorescentes que alertaban al transeúnte. Esto muestra debilidad en la planificación policial para responder a las exigencias que impone el delito. Es una medida que se debe retomar, pero no se trata solo colocar agentes a la intemperie, con limitaciones en el instrumental de seguridad requerido, como se ha hecho. Garantizar la seguridad implica el uso de los fondos necesarios para asegurar la efectiva operación y el éxito de la política definida. Invertir en seguridad es un mal necesario. Vivir sin miedo es un derecho esencial para la convivencia humana.