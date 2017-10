Presupuesto judicial

La sustentación del presupuesto del Órgano Judicial para el año 2018 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional ha originado encontradas u opuestas opiniones. Eso nos ha motivado a escribir este artículo, que busca explicar la importancia del presupuesto para el Órgano Judicial.

Existe una relación directa entre el presupuesto establecido constitucionalmente para ese Órgano y su democratización. No obstante, muchas veces es escaso el conocimiento sobre las necesidades materiales del poder judicial frente a las crecientes urgencias que tiene que atender ante los reclamos del conglomerado social.

La democratización judicial tiene que ver con el acceso a la justicia y con la transparencia de las decisiones judiciales, las cuales deben ser cada vez más cercanas a las justas expectativas ciudadanas. Pero tal democratización no puede alcanzarse sin una inversión significativa. Para ello, conviene conocer las necesidades propuestas por los cambios que enfrenta el poder judicial.

Es necesaria una reflexión, por lo menos preliminar, sobre el papel de lo judicial en los parámetros de democracia. Autores entre los que sobresale el profesor italiano Leonardo Morlino (2011) han construido herramientas que analizan las dimensiones de calidad de la democracia, destacando entre sus factores la independencia judicial y la garantía de un sistema de justicia moderno. Ambos elementos pueden ser comprendidos y alcanzados con una adecuada inversión en la justicia.

Tal fue la comprensión de diversos programas y Proyectos de Desarrollo de la Justicia en las Américas a partir de los años 80, cuando documentos como el Informe Kissinger estiman que no era posible garantizar un adecuado desarrollo económico sin superar los problemas del Estado de derecho en América Latina.

Después, en los 90, se comprendió la necesidad de fortalecer el poder judicial, su independencia y su autonomía presupuestaria, garantizando que este poder fuese integrado por personas idóneas, lo que abrió la puerta para la discusión de la Carrera Judicial.

Tales cambios requerían una intensa inversión en la justicia, y sobre esa base los presupuestos judiciales suelen ser garantizados constitucionalmente, acordes a un porcentaje del presupuesto estatal, con el fin de que el poder ejecutivo no pueda limitar o poner en riesgo esos servicios cuando hace lo que le corresponde al limitar los excesos y los abusos de poder de otras instancias institucionales.

La Constitución Política panameña, y también las de Guatemala, Honduras, Paraguay y Costa Rica, prevén asignaciones específicas para el poder judicial, que van del 2% al 6% del presupuesto central. Se fija con ello un deber de respeto a su autonomía. De otra manera, qué garantía puede tener el ciudadano de que recibirá un fallo en justicia y equidad, que responda a criterios de calidad, eficiencia y efectividad.

El proceso de retracción del Estado social de derecho, bajo los influjos del neoliberalismo, pone en peligro el equitativo juego democrático y sume a las instituciones en crisis que deben ser evitadas. Una asignación presupuestaria razonable, adecuadamente ejecutada y supervisada, permitirá garantizar la funcionalidad de la justicia. Esto implica transparencia para responder de modo eficiente a los objetivos del Estado de derecho.

Una cantidad adecuada de jueces, juezas, auxiliares judiciales y equipos de apoyo, con instrumentos, instalaciones, capacitación, preparación técnica y una carrera judicial eficiente, son los elementos indispensables para construir un poder judicial de primer mundo.

Limitar o negar el presupuesto al poder judicial es una de las amenazas más graves que enfrentan las democracias en nuestra América. Las razones dependen de diferentes coyunturas. En algunos casos, el peligro reside en entender que los servicios de la justicia son peligrosos para el poder ejecutivo, pues con amplia independencia podría limitar los abusos de algunas administraciones y, en ocasiones, también la corrupción. En otros contextos, la limitación de recursos podría erosionar la confianza ciudadana, en el Órgano Judicial, en favor de los fines autocráticos de ciertos regímenes.

No se trata de mantener o defender privilegios y prebendas salariales, sino de mejorar los servicios de justicia en favor de los ciudadanos que son los usuarios del sistema. No se puede pedir de la justicia lo que ella no puede dar por falta de recursos. La salud democrática depende de un Órgano Judicial independiente y autónomo, con capacidad para crecer y desarrollarse conforme a las necesidades del país. Si esta capacidad se mina o se cercena, estaría a merced de la corrupción, de los compadrazgos políticos y de la mezquindad de los regímenes de turno.

La conclusión evidente es que, de continuar esta tendencia de reducción de los presupuestos judiciales e incumplimiento de requerimientos constitucionales, se estaría poniendo en peligro un fundamento esencial de la democracia en nuestros países latinoamericanos.

El autor es profesor titular de Derecho Procesal y magistrado de la Corte Suprema de Justicia.