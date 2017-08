Privaticemos el Idaan

Nuestro país es el quinto país más lluvioso del mundo, lo cual debería ser una bendición que nos permitiera cubrir las necesidades básicas de agua de todos los panameños. Sin embargo, ocurre lo contrario. Cientos de miles de nuestros conciudadanos amanecen todos los días sin agua potable en sus hogares, a pesar de las reiteradas promesas que en periodos electorales hacen nuestros políticos para resolver la situación.

La razón principal de la falta de agua en tantos hogares es que el Idaan (Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales), una entidad pública en un país como el nuestro donde, con la excepción de la ACP (Autoridad del Canal de Panamá) impera el clientelismo político sobre la eficiencia en el sector gobierno, le resulta imposible cumplir con su misión de satisfacer a los panameños en la más básica de sus necesidades.

El problema es complejo, pero la solución es sencilla: hay que convertir al Idaan en una empresa público/privada, como se hizo anteriormente de forma exitosa con el IRHE (Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación) y el Intel (Instituto Nacional de Telecomunicaciones) durante la administración del presidente Pérez-Balladares, lo cual nos ha permitido desarrollar un sistema de generación y distribución de energía, envidia de nuestros vecinos, al igual que con la telefonía, la cual ofrece una cobertura extraordinaria a precios muy razonables, gracias a la competencia entre las cuatro empresas privadas que brindan dicho servicio.

Es interesante mencionar, además, que la única razón por la cual el servicio de energía aún no es mejor, se debe a que el gobierno de Perez-Balladares falló al dejar en manos del Estado la empresa Etesa (Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A.), encargada de la transmisión y el despacho de la energía generada por las empresas público/privadas. Lo anterior ha resultado en un verdadero desastre, con pérdidas millonarias para el país, razón por la cual urge privatizar también este servicio mediante la creación de una empresa de capital mixto, que nos permita subsanar por completo las mencionadas fallas, producto de la manifiesta incapacidad técnica y profesional de Etesa.

La privatización del Idaan cubriría los dos elementos claves que se requieren en el sector hídrico: 1. proveer de agua potable a toda la población, teniendo como enfoque principal los estratos sociales más bajos, que son los que más sufren por la incapacidad del Idaan; y 2. fomentar el ahorro del agua. Propongo que se establezca una tarifa subvencionada para los sectores de menor ingreso, la cual aumentaría considerablemente en caso de consumo excesivo para evitar el desperdicio, y que al resto de la población se le cobre una tarifa de mercado, que también aumentaría progresivamente según el consumo mensual de cada familia; de nuevo con la idea de fomentar el ahorro y castigar el desperdicio. El rol del gobierno se limitaría exclusivamente a establecer las reglas de juego para el nuevo y reformado Idaan, de acuerdo a las facultades que le competan al ente regulador, en virtud de la ley mediante la cual se apruebe la privatización del sector.

Las cifras hablan por sí solas. En Panamá se pierde actualmente alrededor del 40% del agua producida debido al mal estado de las tuberías que se usan para llevar el agua a los usuarios, mientras que en Alemania y otros países desarrollados la pérdida es de solo un 8%. Esto sin mencionar la enorme cantidad de hogares a los cuales no llega una sola gota del líquido. No hay que olvidar tampoco las sumas multimillonarias en la mora en concepto del pago por consumo ante la incapacidad de cobro del Idaan, lo cual no ocurre en países desarrollados. Es una situación abismal que nos lleva a la conclusión de que debe concluir el eterno y estéril debate sobre el futuro del Idaan lo antes posible, independientemente del costo político que conlleve, a fin de que logremos suministrar a un costo razonable a nuestra población una óptima cantidad y calidad de agua a un precio atractivo.

En resumen, el Idaan en manos estatales representa una carga insostenible para los contribuyentes y un desafío enorme que ha resultado imposible resolver para ninguno de los seis gobiernos de la era posinvasión. No perdamos más tiempo buscando soluciones que jamás van a llegar. Es hora de dar un paso transformador que dote a la empresa con los recursos humanos, tecnológicos y financieros para proveer a sus usuarios un servicio de primera, en vez del que ahora mismo nos avergüenza.

Basta ya de la demagogia de sectores de izquierda que por capricho se oponen a todo lo que huele al sector privado. Para ellos los fracasos y lecciones de la época soviética parecen no haber existido. No sigamos cautivos de una visión tan pobre como estrecha y hallemos con determinación la fórmula que permita asegurar para todos los habitantes del país el derecho a contar con agua potable. El gobierno que se decida a hacerlo marcará la diferencia. Y hará historia.

El autor es abogado