Profesión y vocación

Aprender tiene sentido si es para la vida. Es esencial vivir el proceso de aprender. Es una pena que el paso de los estudiantes por la universidad se haya convertido en una carrera de resistencia en la que pocos tienen la tenacidad para llegar a la meta. Profesores que no inspiran a sus estudiantes, muchas veces son la causa de la deserción universitaria. He vivido la experiencia de iniciar el año en un salón lleno que, unos semestres más tarde, solo tiene 11 alumnos cuando tiene capacidad para 40. Hablamos de cambiar la educación básica y secundaria, pero ¿cuándo hablaremos de trasformar la educación universitaria?

La pregunta que retumba en mi cabeza es ¿qué paso con todo ese potencial joven que se perdió en el camino? En la universidad, es evidente que quienes deben supervisar el desempeño de los profesores, se hacen de la vista gorda, y el resultado es que, en ocasiones, los menos competentes son los mejor pagados y quienes tienen más autoridad. ¿Pagados para qué? ¿Para frustrar el progreso de los estudiantes con una actitud indiferente o francamente irrespetuosa, que lo único que logra es despertar la apatía de sus estudiantes por las materias e, incluso, por las profesiones?

Referentes de la educación panameña como el profesor Pedro Pablo Sánchez reprocharían cómo se está perdiendo el potencial de la juventud que sueña con educarse y superarse. La realidad es que hay desesperación y sollozos al momento de cumplir con las asignaciones. ¿Qué podemos concluir de un sistema que no incentiva el estudio, premia la mediocridad y hace que el deseo de estudiar y superarse se convierta en frustración y ganas de llorar? Como mileniales, muchos recurrimos a herramientas tecnológicas como videos tutoriales de YouTube, que se convierten en nuestros verdaderos profesores.

Cuatro paredes encierran a jóvenes con inmenso potencial que, en vez de crear, usan sus mentes matemáticas para calcular cuántos puntos necesitan a fin de salvar el semestre. Panamá necesita que su juventud se empodere y trabaje con pasión para transformar nuestra realidad. La universidad, el lugar que tiene la función de consolidar la formación de mentes frescas que quieran explorar y cambiar el mundo para mejor y cuya misión es proveerles de todas las herramientas necesarias para resolver los más desafiantes problemas, se ha convertido en todo lo contrario.

Por fortuna, todavía hay esperanza. Tuve la experiencia de no estar de acuerdo en cómo una profesora dictaba la clase de programación. Era obvio que había muchos estudiantes frustrados cuando no alcanzaban los estándares que ella exigía. La profesora dio la apertura a que le hiciéramos comentarios de cómo habíamos encontrado el curso. Aproveché la oportunidad, escribí lo que opinaba y hasta me ofrecí a ayudar. Cualquier otro profesor se hubiera molestado y hasta me califica con F. Ella actuó de manera diferente: leyó mis comentarios y tuvo la delicadeza de explicarme las razones que tenía para dar la clase cómo la daba. El último día de clases, abrió el espacio para que todos conversáramos con ella. Es más, preguntó a cada uno de nosotros, qué nos gustaba de la clase, qué no, y hasta qué considerábamos que ella podía mejorar. Nos escuchó y anotó nuestros comentarios. Propongo que la educación universitaria no sea un diálogo entre sordos. Los profesores deben escuchar y acompañar a sus estudiantes en su vida universitaria. La voz de nuestra juventud pide a gritos que alguien la escuche. Por profesión y vocación, los profesores deben ser los primeros dispuestos a hacerlo.

El autor es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación y directivo de Ayudinga. Desarrollo de la Libertad Ciudadana.