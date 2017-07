Puertas en la pradera...

Pues el 13 de julio se celebró el aniversario de la “marcha por la ignorancia”, con otra marcha, que esta vez pudiera llamarse el hate pride. Curiosamente, los mismos que se oponen a que se enseñe educación sexual integral en las escuelas de Panamá, tal cual se hace en los países civilizados, también protestan para que no se permita en Panamá que un matrimonio entre dos personas del mismo sexo, ya aprobado por las leyes de otro país, pueda ser reconocido por las autoridades panameña. Los argumentos son casi tan absurdos como los que escuchábamos hace un año cuando se oponían a explicarle a los niños que el sexo es una actividad natural del ser humano, que si sienten atracción por personas de su mismo sexo no son defectos de la naturaleza, y que no deben permitir que nadie los acose por su orientación sexual. Según los voceros de “Frenasexo” decirle eso a un niño de escuela es estimularlo para que se vuelva homosexual, y seguirle la corriente a la malvada “ideología de género” que la ONU ha inventado para acabar con la especie humana. Tratar de argumentar sobre esto es una pérdida de tiempo. Si no se entiende a estas alturas del siglo XXI, que la orientación sexual es innata a la persona y no una decisión de alguien que un día se levanta por la mañana y decide: Desde hoy me gustan los hombres, las mujeres o ambos… pues, que lidien con sus manías y sus miedos.

Este año, la rabia es contra el matrimonio igualitario. Todo, basado en que hay un grupo de gente que ha decidido secuestrar la palabra “familia” y la definen e implementan como a ellos se les antoja. Algunos, si se basa en sus realidades (y de la cual habitualmente no hablan), supongo consideran que la “familia ideal” sería un padre, una madre, varios hijos, un perrito, varias nanas (una para cada hijo), dos queridas, dos o tres hijos con las queridas y algún otro “medio hermano” de una madre que nunca llegó a llenar los requisitos para merecer algún título nobiliario más allá de “canita al aire”. Eso, sin contar los que, entre sus ejemplares antecedentes, tienen historias de divorcios estilo desembarco en Normandía, vergonzosas peleas por pensiones alimenticias y hasta sonados casos de violencia doméstica. A fin de cuentas, cuando salen pontificando en los medios, nadie les preguntará sobre esos “irrelevantes” aspectos de su vida y que, dentro de su puritanismo casi calvinista, les restaría bastante credibilidad.

Pero volvamos a la marcha. Como era de esperarse, la asistencia fue masiva, lo cual no debe ser sorpresa para nadie. Finalmente, esos pensamientos radicales, fácilmente calan en población que responde ciegamente a un líder, sea político, militar o religioso. Si no, pregúntenle a los alemanes de la década de los 30, cuando no se había “exterminado” a nadie, pero el discurso de odio ganaba adeptos creando el suelo fértil para lo que todos sabemos vino después. De allí que no se deba dejar de denunciar todo discurso de odio, venga de donde venga. Porque, como en todo, más vale prevenir que lamentar…

Pero de todo lo de la marcha, lo más preocupante fue la incómoda intromisión de las iglesias en temas meramente legales de la sociedad. Y no solo la Iglesia católica, cuyos jerarcas pidieron el domingo anterior la asistencia masiva a la marcha, sino también de múltiples pastores evangélicos, quienes, cada uno en su particular interpretación de su librito, presionaron -quien sabe con qué argumentos- para que “su rebaño” asistiera también sin que necesariamente tuvieran muy claro lo que se pedía. A mi modo de ver, es dramático que en pleno siglo XXI, los argumentos en contra del derecho a formar familia de una minoría, se basen en versículos bíblicos de diversos grados de arrebato. Y llegaron al punto de “amenazar” que: “El menosprecio a Dios provocará que la iglesia cristiana coloque más de 700 mil decisiones electorales que establecerán un gobierno moral”. Esa frase, si la vemos estrictamente en su contenido, no se diferencia en nada a los principios que rigen las decisiones de ISIS, cuando interpretan de la manera más radical el Corán, para justificar sus acciones. Igualmente, me llamó la atención cómo muchos católicos que participaron en la marcha no reaccionaron a la forma como el movimiento fue completamente monopolizado por las iglesias evangélicas y sus jerarcas. Pero bueno, eso sí que no es problema mío.

Pero estos argumentos ya fueron utilizados con anterioridad, y el tiempo demostró que sus defensores estaban del lado equivocado de la historia. Si no, solo vean cómo en 1964, mientras en Estados Unidos se discutía la legalidad del matrimonio interracial, el juez de Virginia Leon M. Bazile utilizó el siguiente argumento para rechazarlo: “Dios todopoderoso creó las razas blanca, negra, amarilla, malaya y roja, y los puso en continentes separados. Y por la interferencia con este arreglo divino no hay causa para esos matrimonios. El hecho de que él separara las razas demuestra que no consideraba que las razas debían mezclarse”. Como todos sabemos, a pesar de ese argumento claramente religioso, y de toda la acusación de que la mezcla de razas era una propuesta marxista (igual que la obsesiva “ideología de género”), la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de los matrimonios interraciales. Ojalá entendieran que la evolución social va a darse quieran o no quieran el Opus Dei, los curas y los pastores. En 50 años (lo cual seguramente yo no veré), esto no pasará de ser una anécdota de lo ridículo que eran estas discusiones, exactamente como hoy es lo que pasó en los sesenta.

Bien dice mi mamá: “Nunca ha sido buena idea poner puertas en la pradera”… Quieran o no, la sociedad va a evolucionar…