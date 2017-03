Pura vida, puro ejemplo

Visito Costa Rica con relativa frecuencia. Cualquiera puede corroborar que tiene ganado su apodo de “la Suiza de Centroamérica”. Me resulta impactante que un pequeño país vecino nos supere con creces en tantos aspectos. Su población depende de la economía de servicios, a la vez que protege, con sana obsesión, sus museos, parques y sitios históricos; sus aceras y semáforos son de primer mundo, y la mayoría de los ticos, sea cual sea su estrato social, maneja datos sobre su historia, geografía y antecedentes políticos.

Costa Rica entendió el mensaje. Los ticos escuchan un acento y se entusiasman por saber que los extranjeros invierten en su país. Trabajan con honor y muestran orgullo por su labor en su trato al cliente, sea nacional o foráneo. En una fila de supermercado, por ejemplo, pasé las de Caín identificando los colones, y la chica que me seguía en fila me ofreció amablemente cambiarme un billete. Y en una tienda de souvenirs recibí una clase de historia, cultura y geografía, cuando el joven dependiente me mostró el mapa de las reservas que ocupan en Costa Rica los ngäbe, originarios de mi país, y me instruyó sobre los demás grupos indígenas.

Los taxis están regulados y ofrecen un buen servicio; los autobuses muestran en la cara lateral el número de reportes recibidos y poseen rampa para silla de ruedas. Recibí la amabilidad de peatones y policías al preguntar direcciones. Y tanto en restaurantes y comercios como en un modesto quiosco de refrescos, los clientes reciben sonrisas y un “con mucho gusto”, en lugar de muecas y desdén. No dudo que las dependientas regresan a casa con los mismos males que las nuestras, la diferencia es que deciden que su rendimiento no será contaminado por problemas personales, actitud que usamos en Panamá para excusar y tolerar el trato grosero y de mala gana que hace que el servicio excelente que, también existe en nuestro país, sea más la rareza que la norma. Está de más detallar lo sucedido en el aeropuerto Juan Santamaría y compararlo con el pan diario de nuestra terminal de Tocumen.

Costa Rica es pionero en traducir sus recursos a progreso social. El enorme impuesto de 13% que pagan se ve, mientras que nadie sabe en qué coladera se va nuestro 7%. La lección de un país con mayor inversión en educación y salud, a pesar de tener menor PIB y mayor desempleo que el nuestro es digna de considerar. La desigualdad y pobreza extrema en Panamá contrastan con las calificaciones en logística comercial y competitividad que los ticos admiran de nosotros. Y a diferencia de Panamá, Costa Rica sí nos estudia para saber cómo ponerse a la altura en lo que les queda por mejorar. ¿Que Panamá cuenta con potencial y recursos para superar el nivel de excelencia en servicios y urbanismo que nuestros hermanos ticos aplican? Definitivamente. Experimentar San José me hizo reflexionar. Alardeamos de Panamá sin entender que falta mucho por mejorar. Tenemos el ejemplo en nuestros vecinos y perdemos tiempo mirándonos el ombligo.