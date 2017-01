Recorrido y esperanza de los pueblos

Al comenzar este año, propongo: Crear una cruzada por la paz mundial desde Panamá, que contemple los siguientes pasos: primero, un cintillo blanco a usar en solapas y cuellos de camisas, blusas, vestidos o uniformes de todo hombre o mujer panameño o residente en el país desde los 15 años de edad. Segundo, creación de un Grupo Internacional por la Paz (GIP), con sede en Panamá, que cada tres años rotaría a otros países sucesivamente. Este primer grupo crearía los reglamentos y luego se irían incorporando aportaciones de otros países. Tercero, solicitar a los medios de comunicación su colaboración para el conocimiento y divulgación del GIP; transmitir el himno nacional por radio y TV a las 6 a.m. y 6 p.m. cada día y no pasar programación de contenido violento. Los interesados en colaborar, personas o entidades, pueden dirigirse al correo: jhpertuz@hotmail.com. Dicho esto, paso al recorrido.

Lamentables las últimas declaraciones del embajador estadounidense en Panamá. El caso Waked (GESE) afecta a miles de trabajadores y sus familias en otros países y atenta contra la libertad de prensa y expresión.

Sobre la OTAN, nos preguntamos: ¿Qué busca ese organismo – o sus países miembros – en América Latina? Esta inmensa área, hasta hora, es de paz, donde sus países no poseen armas nucleares ni de destrucción masiva y desean mantener ese tesoro. Ninguno de sus miembros constituye amenaza para la seguridad nacional de ningún país. Entonces, por qué insisten, a través de Colombia, en firmar algún acuerdo, pacto o convenio que involucre a una institución militar como esta?, no es necesario, ni la OTAN fue creada para tales fines ni para esta área geográfica del mundo. De darse esta acción, ese organismo y ese país estarían violando disposiciones internacionales y la misma razón de existencia de ese organismo. Las últimas participaciones de esa institución en otras áreas han contribuido con su desprestigio internacional y han causado destrucción y muerte.

Esta iniciativa non grata viene cocinándose y no es aprobada por los colombianos, además, ha prendido las alarmas y hay profunda preocupación por ello en los demás países del área, sobre todo por el incremento de bases militares extranjeras (7) en Colombia (socio estratégico, según su presidente) y el aumento de fuerzas y armamentos de destrucción masiva en las islas Malvinas por parte de Inglaterra. ¿Cuál es la idea de fondo? Todos los países de esta área geográfica lo que necesitan es apoyo en las relaciones de intercambio comercial, financiero, tecnológico y cultural, de ninguna manera militar ni belicoso. Lo más raro es que se continúe con esta iniciativa luego de habérsele otorgado el Nobel de la Paz al presidente Santos por la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP. Es algo sin sentido. Ningún beneficio puede derivarse de esta iniciativa, que no se dice de dónde ha salido, quiénes la impulsan y financian. No se puede jugar con la paz de la región, que de por sí tiene grandes retos de justicia social de largo arrastre. No se ignora que América Latina es una joya preciada por sus riquezas.

La OTAN fue creada en 1949 por cinco países europeos a los que luego se unieron otros cuando se daba la llamada “guerra fría”, viva aún por parte interesada, pero que no vinculan, ni deben vincular, a países latinoamericanos. Esta alianza político-militar intergubernamental también llamada Tratado de Washington, tuvo una reestructuración militar luego de la guerra estadounidense de Corea, quedando bajo el comando directo de esa primera potencia mundial. La OTAN hace un par de años tuvo un gasto militar que superaba el 70% del gasto militar mundial; toda una monstruosidad. Este organismo ha intervenido militarmente en Afganistán, Irak y Siria, como en la invasión a Libia y la crisis de Crimea, todos casos de pronóstico reservado que mantienen a esos países en total caos humanitario. Algunos países que la integran no avalaron estas intervenciones, pero se dieron y siguen dando. ¿Acaso es necesaria este tipo de “ayuda” para América Latina? Cabe preguntarse si la justificación del fracaso del capitalismo es haberse “quedado atrás” al existir hoy bolsones de pobreza en Estados Unidos, ignorando que el resto de América, África y gran parte de Asia es un gran bolsón de pobreza. Son conceptos egoístas, injustos y desubicados. Continuar invirtiendo en más bases (viene otra en Japón que inquieta a China) y aumentando los arsenales de armas que propone Trump, no contribuyen a mejorar la caótica situación mundial. ¿Para eso aumentó Obama el presupuesto y miles de soldados más?

Descalificar otro sistema tampoco es aceptable. Son otras profundas y previsibles las razones de ese gran fracaso. Solo la equidad y el respeto - dentro y entre las naciones -conducen a la paz, señores políticos e inversionistas. Ese es el camino para cualquier sistema.