Reformas al ‘Código Electoral’

Recientemente el Código Electoral sufrió una serie de reformas que, desde mi punto de vista, han sido un gran paso para que en 2019 los comicios sean más transparentes, aunque se necesita ajustar una serie de inconsistencias que se han detectado para que no quede ninguna duda de que las campañas electorales se hagan de la mejor manera.

Primero, me parece muy bien que sea el Estado quien financie las campañas electorales de todos los cargos de elección popular, aunque me gustaría recomendar que se les exija a los candidatos un plan periódico de los gastos que realizarán, acompañados de informes con sus respectivas facturas, para fiscalizar el cumplimiento del uso de los fondos asignados. Es absolutamente indispensable que no exista financiamiento privado, con esto se evita que fuentes anónimas utilicen dinero ilícito para financiar las campañas. También estoy de acuerdo con penalizar cualquier forma de clientelismo con la nulidad de su elección y proclamación. Es más, en el primer momento en que ellos caigan en eso durante el torneo electoral, se les debería anular su candidatura.

Lo segundo que quiero mencionar es que se ofrezcan más oportunidades para que las mujeres participen en la política. Ellas han demostrado tener igual capacidad que los hombres para hacer una excelente labor en los cargos públicos que han ejercido. Con esto se logra una mejor equidad en el manejo del erario público.

Otro asunto que me gustaría traer a colación es que se prohíba a un candidato postularse por más de un cargo de elección popular. Esto se ha convertido en una práctica muy común en el cargo de representante y diputado.

Se han visto casos de diputados que han faltado a sus responsabilidades parlamentarias por cumplir sus actividades de representante y viceversa. Sería mucho mejor si solo se postularan para un solo cargo.

Quiero expresar que los casos en que se impugne a un candidato por alguna razón, estos procesos se resuelvan con la mayor rapidez posible, a fin de que estos puedan empezar a hacer su trabajo desde el primer día.

Por último, también me gustaría recomendar que se tenga en cuenta la posibilidad de que los gobernadores de provincias sean elegidos por el pueblo panameño.