Reformas electorales insuficientes

La conciencia anticorrupción mundial crece y está muy presente en el pensar y el sentir de la ciudadanía conocedora de los daños –casi irreparables– que la corrupción produce en la sociedad. Escapa a mi comprensión cómo la Asamblea Nacional deja pasar la oportunidad de corregir, mediante reformas electorales, las graves distorsiones introducidas hace muchos años por los “juega vivos” de la política criolla.

La verdad es que con los casos de Odebrecht, los papeles de Panamá y sus derivaciones locales, en la mira mundial, esperábamos más de los diputados, honestos y éticos (que son muchos), aunque percibimos que los diputados corruptos (que son pocos), dominan el escenario político de la Asamblea, pues se conocen las “negociaciones” de partidos bisagra (aquellos que solo tienen un par de legisladores), que prestan su voto a cambio de prebendas.

Esta práctica se ejerce desde que tengo uso de razón política, y el momento que vivimos se presta para erradicarla, definitivamente, y con aplausos de la población. Las prebendas se aplican más cuando se abre la discusión del presupuesto estatal y durante las elecciones presidenciales, de diputados y alcaldes. En esos momentos, los “bisagras” alquilan sus partidos (con todo y miembros) a otros partidos con más opción electoral y así, como rémoras, viajan hacia el triunfo, reclamando prebendas y el perdón de sus pecados políticos de corrupción. Entonces, los líderes de los grandes partidos miran hacia otro lado y permiten que continúe la reprochable práctica.

En las reformas electorales se debieron incluir cláusulas que restringieran ese negativo uso de los partidos políticos, y que se penalizara a todo diputado que haya sido denunciado por el nombramiento de personal y el cobro de cheques de gente que “alquila su identidad”, a cambio de un salve de entre 50 dólares y 100 dólares, por cambiar los cheques.

Las famosas donaciones “sin usuario final definido”–y aunque lo tengan– también deben ser prohibidas. Para la administración de la Asamblea Nacional se debe emitir una cláusula que penalice la aprobación del nombramiento de funcionarios que no asisten al pleno, y son declarados como “personal de campo”. Es incomprensible que con fondos del erario se pague a “promotores políticos” de los diputados. El pago de esos nombramientos debe salir del bolsillo de quien los contrata, es decir, de los propios diputados, pues ellos reciben un salario muy alto, por lo poco que algunos hacen por el país.

El Molirena es el mejor ejemplo de partido bisagra. Convirtió la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) en botín político, y su dirigencia es señalada como heredera de cientos de libretas, situación que le permite manejar políticamente los circuitos electorales en los que “logró” diputados. Y los actuales directores de la LNB no han hecho nada para corregir este entuerto. Está claro que estas prebendas no se pueden regular, vía reformas electorales, pero también está claro que si no fueran diputados electos, no pudieran ejercer la presión política sobre la dirección de la LNB, y esta presión se ejerce desde la Asamblea y sus diferentes comisiones, principalmente desde la Comisión de Presupuesto.

La principal víctima de este “juega vivo” corrupto es la población y, como grave daño colateral, está la propia Asamblea, lo que se refleja en su imagen negativa de corrupción y en su baja aprobación en las encuestas.

Hay grupos de la sociedad civil, hastiados de las negativas acciones de una minoría de diputados, que exigen el cierre inmediato de la Asamblea para hacer una limpieza profunda. Solo encontramos voluntad de cambio para mejorar, en la independiente Ana Matilde Gómez, en Juan Carlos Arango, del Partido Popular, y en Pedro Miguel González, del PRD, y sus copartidarios. Del resto se puede extraer algunos no contaminados, pero muchos están sometidos a la negociación del “juega vivo” político –“qué me das, qué te doy”–, sobre todo, de cara a la próxima directiva de la Asamblea.

Escucho y leo que es muy posible que se devuelvan las reformas electorales a segundo debate, percibo que no será para restringir a los corruptos, sino para más “juega vivo”. Aun así, las actuales reformas tienen cosas positivas como la reducción del periodo de elecciones a tres meses y la prohibición a instituciones estatales de promocionar sus construcciones, a partir de cinco meses antes de las elecciones. No todo es malo, pero las dañinas acciones de algunos, opacan las buenas acciones de muchos. ¡Así lo percibo, así lo escribo!