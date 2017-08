El Reino Unido y Panamá

Confieso que siempre he tenido gran admiración por el pueblo británico. Una nación con tanta historia, arte y cultura, con su famoso “stiff upper lip” ante la adversidad y gallardía ante los nazis, siempre me han llamado la atención. Qué decir de The Beatles, Led Zeppelin, Rolling Stones y los demás grupos británicos que musicalmente, para bien o para mal, moldearon mi juventud.

Por eso leí con mucho interés el artículo “Panamá y una gran bretaña global”, del Dr. Liam Fox, secretario para el Comercio Internacional del Reino Unido, publicado en este diario el 21 de agosto pasado, en el que habla muy bien de nuestro país, su crecimiento y en el que resalta los lazos comerciales que nos unen. El Reino Unido fue un importante inversionista en Panamá (Cable & Wireless, HSBC, entre otros) y aún ocupa el cuarto lugar en inversión extranjera directa.

Pero lo que no le puedo permitir olvidar al Dr. Fox es que mientras el Reino Unido fue miembro de la Unión Europea, se convirtió en uno de los países que más presionó a Panamá con el tema de GAFI y de la OCDE. Recuerdo una conversación, hace dos años, con un señor Green de la Oficina del Tesoro de Su Majestad que nos decía que nos olvidáramos de nuestra soberanía fiscal, que el mundo había cambiado. Que la OCDE nos iba a pasar por encima si no seguíamos el libreto que los burócratas en París habían escrito para los países no cooperadores en materia de transparencia fiscal y de lavado de dinero.

Qué hipócrita este inglés, pensaba, si bajo la mancomunidad británica existen jurisdicciones que compiten fiscalmente con Panamá como Antigua y Barbuda, Gibraltar, Jersey e Islas Caimán, para mencionar solo unas cuantas. ¡Además, qué descaro! Como decía el Diablo Cojuelo: “El que tiene el tejado de vidrio no tire piedras al de su vecino” (Vélez de Guevara, 1641).

En Londres (la “City”) los escándalos de rusos adquiriendo mansiones, con plata mal habida, son el pan de cada día. HSBC tiene que ser el banco más multado, por lavado de dinero, en la historia de la humanidad y el diario The Guardian, en marzo de este año publicaba que más de $740 millones de la mafia rusa habían sido lavados en la banca londinense. ¿Y qué decir que ahora el Reino Unido bajará sus impuestos corporativos a 15% para evitar una fuga masiva “post brexit” de empresas a otras ciudades de Europa? ¿Ahora la competencia fiscal es buena? ¿Ahora convertir a la City en un paraíso fiscal, como ya lo han denominado algunos expertos, para mantener sus inversiones no es doble moral?

Como el pueblo británico votó salirse de la Unión Europea, ahora necesitan establecer relaciones comerciales con países en forma individual, viene el Dr. Fox a tirar flores a Panamá. Enhorabuena y bienvenidas las inversiones británicas. Pero sepa, señor Fox, que, al igual que hizo el Reino Unido al salirse de la Unión Europea para ejercer su soberanía fiscal, judicial, migratoria, etc., Panamá también merece respeto por las decisiones, buenas o malas, que tome como nación en ejercicio de su soberanía.

Hay que seguir el modelo irlandés, señor Fox. Hay que fomentar la competencia fiscal entre las naciones. Dice el periodista Juan Ramón Rallo, el 4 de agosto de 2017, del diario español El Confidencial: “Irlanda es el segundo país más rico de la Eurozona (después de Luxemburgo)”. Nótese, amable lector, que ambos países son sumamente flexibles fiscalmente y que de allí proviene su riqueza.

Sentencia el autor Rallo: “ Irlanda continúa siendo un ejemplo de desarrollo acelerado. ¿La clave de su éxito? Menores impuestos y mayor liberalización que en el resto de la Eurozona. No busquemos excusas e imitemos su envidiable milagro económico”.

Esperamos que en estas nuevas relaciones entre el Reino Unido “post brexit” y Panamá prime el respeto a las decisiones soberanas de nuestro país y que dicho país -más que una herramienta de presión de ese club de niños ricos llamado OCDE- sea un verdadero socio comercial y ayude a defender el interés del pueblo panameño en mantenerse como una plataforma de servicios legales y financieros para la región latinoamericana y el mundo.

El autor es abogado, exembajador en España