‘Repensemos el Seguro Social’

No hay nada más recurrente e inútil que las crisis de la Caja de Seguro Social. Con la reciente renuncia del director general, el país vuelve a encenderse de opiniones sobre las cualidades ideales de quien la debe dirigir o de cómo debe funcionar la institución. Esto es como siempre, “llamarada de petate”, y nada más.

Nada saldrá, porque el problema hace mucho que trascendió la gestión de una buena gerencia. La Caja es un monstruo inmanejable, politizado a todo nivel y secuestrado por sus propios empleados y proveedores. Este espanto administrativo pretende dar servicio eficiente con un modelo de gestión obsoleto y cuya poca viabilidad ha sido destruida por el clientelismo.

¿Qué eficiencia o que rendimiento se puede obtener de una organización que ya de suyo está sujeta a la influencia partidista y cuyos empleados gozan de inamovilidad laboral? ¿Qué se puede esperar, cuando mucho de su personal recibe aumentos salariales bianuales que exceden con creces los índices de costo de la vida e impensables en una institución de bienestar público? ¿Qué excelencia profesional puede haber si cada tres años el personal médico y técnico, sin ninguna evaluación decente, goza de reclasificaciones jerárquicas que además conllevan más aumentos salariales? El resultado de esta chicha de clientelismo e ineficiencia es la muerte lenta del sistema el día en que los salarios de la institución se coman todas las cuotas de salud de los asegurados y no haya dinero ni para una lavativa.

Encima de este ”friforol” existe una jerarquía inútil e inocua. Una directiva que no manda, que no tiene la más mínima idea de lo que es gobierno corporativo, y solo saca la cabeza para reclamar cuotas de poder. Su ineficacia es evidente, la directiva se reúne por lo menos seis horas cada semana ( sí... ¡¡por semana!! ) casi que para dirimir bochinches laborales. Una institución que tiene estados financieros auditados con rezago de tres años no puede ser un ente organizado, trasparente y mucho menos responsable del bienestar de quienes lo sostienen.

Como si fuera poco, están las deficiencias propias del modelo de gestión. El programa de pensiones está obsoleto desde que la humanidad decidió vivir más y procrearse menos. Aquí las soluciones están bastante definidas y al final es un asunto de ponerle plata y pelotas al cambio de régimen.

Pero en el programa de Enfermedad y Maternidad la cosa no es tan sencilla. Allí las distorsiones comienzan con la infinidad de beneficios sin control, la falta de sistemas objetivos de evaluación de cotizantes y sus beneficiarios y la inexistencia de mecanismos como el copago, que pongan coto a los excesos de gastos. Todo lo que en otros sistemas probados se adopta para racionalizar y contener el gasto, aquí lo rechazan los gremios y los políticos que controlan la institución y que parasitan de su despilfarro.

Esta combinación de desastres impide brindar los servicios por los que muy caro paga la sociedad. Moralmente, quien cobra por lo que no puede dar y, además, lo hace en forma maliciosa y recurrente, simplemente perpetra un fraude. La institución estafa a sus cotizantes todos los días, cobrándoles cuotas por una cita médica que nunca da, una receta de “no hay”, por una cama que no existe o por una urgencia quirúrgica que llega después del velorio.

Para resumir entonces; ¿qué político y con qué capital político le va a meter mano a este fraudulento dinosaurio? ¿Quién le quita los aumentos inerciales a la Amoacss, quién recorta el número de beneficiarios de los cotizantes? ¿Quién instaura un copago o elige una directiva independiente y aguerrida? ¿Quién privatiza este enredo y a qué privado le interesa esta bestia sin sanearla antes? Esto parece un callejón sin salida, pero no lo es.

La solución no va por arreglar la Caja, la receta es desmonopolizar la seguridad social. Y eso se logra dándole al ciudadano, que hasta ahora ha sido rehén de un sistema malo, caro y peligroso, la oportunidad obtener sus servicios de salud y pensiones en otras cajas, públicas o privadas. En otras palabras, a la Caja hay que crearle competencia y a la gente la oportunidad de tener un sistema obligatorio adecuado pero con opciones.

El modelo ha sido adoptado con éxito en muchos sistemas, incluso países con salud integrada. El Estado se asegura de que haya una institución que cobre las cuotas y pague a quien brinde los servicios de los cotizantes, incluyendo los que opten por seguir en la Caja. De hecho, este es el modelo de pensiones privadas del Siacap, en el que la misma Caja es uno de los administradores.

A esta agencia estatal no hay que tocarla, tendrá el reto de reformarse o los cotizantes votarán con los pies, cambiándose a la cajota o cajita que le resuelva y no los engañe.