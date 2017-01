Responsabilidad para un mejor país

Respecto a la situación del agua, veo que aún no se toma conciencia de la magnitud del problema. Al caminar por la ciudad observo a ciertos colaboradores de bancos que riegan las plantas con agua potable en tanta cantidad que esta se pierde en las aceras. Señores, ¿hasta cuándo seguirán con esta irresponsabilidad?

Otro hecho preocupante es el uso de globos en diferentes eventos. Solo hace unos días, en una feria de salud, vi una gran cantidad de globos azules durante una caminata en el parque Omar. ¿Sabían que su descomposición tarda 500 años y que, por lo general, estos caen al mar y los animales marinos se los tragan e incluso mueren? ¿Por qué no utilizan materiales más amigables con el medio ambiente?

Me ha sucedido que, al intentar cruzar las líneas de seguridad a pie, algunos conductores de automóviles particulares, oficiales y motociclistas no hacen el alto, por lo que he tenido que detenerme de pronto, muy asustada. Hace unos años, de visita en Israel, caminaba por la acera de una avenida y me detuve para cruzar, en eso el vehículo que se aproximaba paró de inmediato para darme paso. Saco en conclusión que la mayoría de los conductores de Panamá experimentan agresividad al volante debido al calor insoportable y a problemas familiares o de salud.

Ahora tocaré el tema de las informaciones que transmiten los noticieros locales de televisión. Por lo general, estos programan dos horas de noticias en las tardes, pero pudieran limitarse solo a una hora, porque repiten dos y tres veces temas estresantes y poco educativos, como notas de narcotráfico y homicidios que en nada educan a los jóvenes y niños. Requerimos información enriquecedora para mejorar nuestra vida espiritual.

Yo supe que una ingeniera panameña trabaja en la NASA, gracias a una publicidad de El Machetazo. ¿Por qué no dan a conocer cápsulas sobre panameños de renombre que dejan en alto a Panamá, no solo en materia deportiva, sino también en los temas de ambiente, educación y tecnología?

Hace unos meses le presenté a la directora del parque Omar una propuesta para desarrollar un sendero interpretativo y otra de aula ambiental para recibir a los estudiantes y concienciarlos acerca de la importancia de proteger el ambiente. No percibí interés en dicha funcionaria. Después surgió el proyecto de $35 millones (ya desechado) que incluía infraestructuras que no iban acordes con el papel del parque como pulmón de la ciudad.

Por otra parte, habría que hacer campañas para motivar a los jóvenes a utilizar las escaleras del Metro y ejercitarse a la vez, de forma que las escaleras eléctricas tengan una vida más larga. Leí que en cierto país le instalaron sonido para motivar a la gente a subirlas, así cuando alguien pisa los escalones se escucha un sonido melodioso.

En fin, cada ciudadano debe ser responsable si aspira a mejor calidad de vida. Así les dejaremos a las generaciones presentes y futuras un ambiente saludable, cumpliendo con los mandatos de Dios que nos asignó como buenos administradores de su creación.