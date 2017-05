¿Sangre de horchata o sectarismo?

Nada ha hecho que le hierva la sangre a los ciudadanos, ni siquiera las confesiones de Rafael Guardia, el caso Cobranzas del Istmo, la confesión de Alejandro Moncada, los 403 millones de dólares del PAN y de las partidas circuitales, los bonos navideños para los diputados, los papeles de Panamá, las donaciones y contratos por servicios profesionales para el personal de los diputados, las confesiones de Odebrecht en Nueva York, las de Joao Santana relatando que Odebrecht pagó la campaña de José Domingo Arias, o las de Fonseca Mora diciendo que el presidente le confesó que Odebrecht también le dio una donación; tampoco las recién entregadas auditorías del “contralor encubridor”, que revelan 318 millones de dólares de sobreprecio en obras, que Odebrecht no hizo solo, sino en asocio con Meco y el consorcio FCC.

Como diría mi abuela, esta generación de panameños tiene “sangre de horchata”.

La lista de corruptelas comprobadas o de las que se tiene indicio de todo tipo, es extensa, pero los panameños poco se indignan. Los que se manifiestan no logran asociarse para generar cambios o, por lo menos, iniciar los cambios que la mayoría quiere, y solo los que detentan el poder no quieren. Conocemos una infinidad de activistas de la sociedad civil, uno que otro de los partidos políticos, y algunos independientes que se expresan –con formas y fondo parecidos– contra las principales corruptelas de los gobernantes de turno y del pasado reciente, pero no logran articularse más allá de grupos que se convierten en capillas con pocos feligreses. Esto ocurre por el sectarismo clasista, ideológico o, simplemente, de simpatías. Si no eres de mi clase socioeconómica, de mi ideología o no me simpatizas, entonces, no buscaré la unidad para enfrentar el mal que ya todos hemos diagnosticado.

Así seguimos viendo cómo los problemas se agravan en materia de salud, educación, seguridad, vialidad, vivienda...

El dilema es: ¿Cómo romper esa abulia, ese sectarismo? Creo que ello pasa por tener la voluntad para hacerlo, es decir, interiorizar que quienes no están en el poder político y tienen visión clara del diagnóstico, no pueden dejar que los que han secuestrado el gobierno, en prácticamente los 113 años de República, lo sigan haciendo.

¿Cómo se hará esa ruptura? Mediante una revolución, una revuelta transitoria o con la estructuración de un proyecto nacional que funde o refunde la República, de la mano de los más íntegros, aptos e ilustrados; de aquellos que no estén contaminados con el ejercicio del poder en los órganos del Estado, en los regímenes municipales, en las entidades auxiliares del Estado (Contraloría, Ministerio Público), ni sean grandes empresarios. ¿Por qué no incluir a ninguno de estos actores de los últimos 50 años? Sencillo, porque todos, ya sea por comisión u omisión, han sido cómplices de lo ocurrido. Son el poder constituido. Entre ellos hay gente valiosa, por sus experticias, pero le fallaron a la nación. Los menos comprometidos con los gobiernos de los últimos 50 años podrán ser asesores, en algunos aspectos, pero sus falencias éticas los descalifican para la toma de decisiones. Claro que hay honrosas excepciones, por eso, digo que pueden aportar, como asesores y críticos públicos de la gestión.

El 2019 puede ser la coyuntura civilizada para buscar el recambio. Los independientes, que abandonen sus egos sectarios o la anacrónica descalificación ideológica, deben buscar esa unidad que impulse la reestructuración del Estado, vía constituyente. Los políticos independientes y los miembros de partidos que no hayan ejercido cargos de jerarquía en los últimos tiempos podrían pactar la toma del poder, como candidatos para todos los cargos de elección en 2019, ganando mayoritariamente en una alianza con el pueblo, para convocar de inmediato la constituyente que funde la nueva república; llamar a elecciones, una vez se proclame la nueva Constitución, y pasar el poder a los nuevos electos, sin ostentar cargos de elección ni nombramiento en ese primer período constitucional, bajo la nueva carta magna. Para lograr todo esto, además de indignarse y superar sectarismos, se requiere madurez y desprendimiento. Llega la hora de dejar de hablar y pasar a la acción...