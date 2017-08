Secretos arrinconados

“No pude contener la rabia que tenía por dentro y salían palabras con color a rencor y resentimiento. Solo escupía experiencias dolorosas que estaban allí guardadas, en la última gaveta, en esa en que se olvida lo que hay allí, donde no se abre… y entendí que la pestilencia del rencor estaba acumulado. Tenía que salir…, mis sentimientos estaban reprimidos, de ese dolor solo surgía un olor a podrido y físicamente, desde las hebras de mi pelo hasta los talones del pie, me asfixiaba mi dolor y solo quería vengarme…”

Así definía Amelia su dolor cuando su esposo le fue infiel… Así podemos ver a muchos hombres y mujeres sumergidos en el dolor por la traición de su pareja, un engaño, un secreto, una farsa, toda una fachada. Reina el tabú, algo prohibido de lo que en apariencia no se debe hablar; sin embargo, la morbosidad le toca las puertas a la curiosidad, conocer a alguien que está viviendo una infidelidad cobra notoriedad en el círculo social, hay material de qué hablar.

La infidelidad es un fenómeno que acecha nuestra sociedad, una sociedad carente de reeducación de sus instintos y sus emociones, en la que se pide a gritos sensibilización, “un contexto cultural y social que nos invade, la fidelidad sufre también su revés y la infidelidad cobra protagonismo en el último reducto de intimidad que le quedaba al ser humano”. (Jauregui 2016).

Cuando dos personas se aman y pactan estar juntas, se crea un vínculo de confianza. La infidelidad instituye la pérdida de esa confianza. Entonces, el dolor se asoma y surge la negación, la rabia, culpa, miedo, tristeza, rencor, odio. El duelo es un camino que debemos transitar, un camino matizado por la desesperación, el duelo por infidelidad constituye el derrumbe de la ilusión, la pérdida del sentido de amar, se instaura la soledad, el abandono, el temor a permanecer en la relación.

La Fundación Piero Rafael Martínez, institución pionera en el duelo, persigue desmitificar la infidelidad sensibilizando a la sociedad de una problemática tabú en la que debemos despertar y anhelar convertirnos en seres evolucionados, tanto para el infiel como para la víctima en recuperación.

La visita de la doctora Inmaculada Jauregui nos propone diferentes métodos terapéuticos para duelo por infidelidad, propuesta que plantea la Fundación Piero para la comunidad panameña.

Nuestra sociedad, ingenua y desconocedora del tema, piensa que los hijos no sufren, se piensa que no hay perjuicio para la familia, salvo en el caso de que la infidelidad sea descubierta. “La gente no solo traiciona a sus parejas cuando destrozan la vida familiar con un affaire serio. La triste verdad es que sus hijos crecen creyendo que sus padres han sido desleales con ellos también”, asegura la escritora Kate Figes. También, los hijos viven un duelo…

El autor es presidenta de la Fundación Piero Rafael Martínez de la Hoz