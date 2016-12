¡Seguimos esperando!

Intentaré en este artículo hacer un balance del cumplimiento de las promesas que nos hizo nuestro presidente en el documento Plan de Gobierno de la Alianza El Pueblo Primero, manifestando en aquel momento, que este guiaría la gestión de gobierno para dar respuesta a las verdaderas necesidades del pueblo panameño. En ese quehacer me encontré con la sorpresa de que, a pesar del compromiso, ni la Presidencia ni el Ministerio de Salud (Minsa) tienen en su página web un sitio dedicado al seguimiento sistemático de estas promesas, así que me valdré de la percepción documentada y disponible sobre el desempeño gubernamental en salud.

Comienzo destacando la percepción de la recogida en las encuestas de la firma Dichter & Neira. Durante 2016, entre el 55% y el 75% de los encuestados calificó la gestión del Gabinete, del ministro de Salud y del director de la CSS, como mala o muy mala. Como consecuencia de ello, durante el año, la salud y los servicios relacionados fueron percibidos entre los cinco problemas más graves que enfrentó el país. Y esta situación hizo crisis al momento de escribir esta nota, cuando finalmente el director de la CSS presentó su renuncia. Enhorabuena, pero no cantemos victoria, porque harán falta auditorías y profundos cambios estructurales para recuperar nuestra CSS. Lo mismo es válido para el Minsa…

Esta percepción es el primer reflejo claro de que no se está cumpliendo. Y agrego, no se cumplirá mientras se mantengan en los puestos aquellos que no son capaces de gestionar, con equidad y eficiencia, sus instituciones ni de escuchar y satisfacer las demandas y necesidades de la población. Esto es evidencia clara del nefasto “clientelismo político” que caracteriza esta administración. Como lo sugiere el informe de la organización Panamá Transparente, cuando señala como “no cumplidas” las promesas de impulsar normas para sancionar la corrupción y el clientelismo, y la creación de mecanismos claros y efectivos que impidan el tráfico de influencias.

Retomando el tema de salud, recordemos que nos prometieron “mejorar la infraestructura de los hospitales y centros de salud del país, invertir más recursos en medicina preventiva, médicos de cabecera, doctores especialistas, equipamiento e insumos médicos, para asegurar que todos los panameños, sin distinciones, podamos tener acceso a una buena atención médica, tratamientos y medicinas de la mejor calidad…”.

Lamentablemente, luego de más de dos años de gobierno, los panameños seguimos esperando… El Diálogo Nacional para la Transformación del Sistema de Salud Pública y la recién creada Comisión de Alto Nivel, solo han aportado documentos que no han tenido respaldo político. Tampoco han llenado las expectativas, la construcción, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura en el país, como lo demuestra la abandonada “Ciudad de la Salud” y la mayoría de los llamados Minsa Capsi (ambas obras iniciadas por la pasada administración). Menos aún la formación del recurso del capital humano que demanda el sector.

Y qué decir de los casi 60 comunicados de la Comenenal, que no han cesado de llamar la atención sobre las graves falencias del sector salud y, en particular, de la CSS. Allí se denuncia, entre otras, “el desabastecimiento importante de medicamentos y de insumos médico-quirúrgicos; el deterioro de los equipos; las ilegales medidas extraordinarias de compras directas; el afán de construir más hospitales donde no se necesitan, sin tener un solo análisis situacional que lo sustente; la carencia de mantenimiento preventivo a las instalaciones de salud, etc”. Todo esto es causa de la mala calidad de la atención en los hospitales y centros de salud, y del deterioro de los indicadores de salud de la población.

No menos importante es la debilidad del Minsa para el ejercicio de su función rectora, en especial su capacidad para velar por la “garantía y mejoramiento de la calidad de servicios de salud”. Así como la falta de capacidad gerencial de muchos de nuestros directores de hospitales; la ineficiencia producto de la desorganización, propiciada por el clientelismo y la corrupción, y en no pocos casos la indiferencia y falta de compromiso en la gestión pública.

Una buena noticia parecen ser los postulados de la nueva política nacional de salud 2016-2025, comprometidos con el sistema que queremos, y el incremento progresivo del gasto público en esta materia. No obstante, la ejecución de la política y los recursos financieros requerirán de un liderazgo eficiente, firme y comprometido del sector, acompañado del efectivo apoyo político del Ejecutivo.