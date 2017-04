Séptimo cambio de guardia en la cúpula de ‘La Prensa’

Desde la impresión de su primer número en 1980 (hace 37 años, en plena dictadura), La Prensa se fue institucionalizando con cambios evolutivos en su cúpula, para irse ajustando a las realidades del país al que ha servido y sirve como infraestructura democrática.

Los primeros fuimos lo que en La Prensa se ha dado en llamar “el equipo heroico” (ataques, carcelazos, amenazas, exilios, destrucciones y un largo etcétera). Luego de cimentada la democracia, un equipo para consolidar su mandato de periodismo independiente de todos los poderes, principalmente del poder del gobierno (en ese momento en manos de amigos). Luego, otros equipos nuevos para ir consolidando su crecimiento, como diario líder del país y asegurar una solidez financiera robusta que garantizara su mandato de independencia editorial. Ahora, un séptimo equipo nuevo para lograr un cambio estratégico y afrontar, con éxito, los importantes desafíos tecnológicos que tienen a todos los diarios y medios electrónicos del mundo compitiendo con el nuevo fenómeno: teléfono celular inteligente.

Para este nuevo desafío, la asamblea de accionistas (son más de mil pequeños accionistas, incluida una buena parte de los asociados que allí trabajan y participan), con inteligencia y sentido de futuro, eligió como presidente a Diego Quijano Durán. Sus cualidades para esta etapa son muchas: experiencia trabajando en La Prensa, donde manejó por un tiempo la sección editorial de Negocios, y se ganó el respeto de sus compañeros. Juventud: los jóvenes son los mejores y más preparados para afrontar los desafíos de esta era tecnológica, y tienen más capacidad de romper esquemas tradicionales tan difíciles de cambiar en periódicos exitosos. Experiencia exitosa empresarial: no es fácil encontrar a un joven que tenga experiencias exitosas, tanto en el campo editorial como en el empresarial (las dos grandes divisiones del periódico). En mi tiempo como presidente, como yo vine del campo empresarial, me fui a estudiar periodismo para que nadie en las dos divisiones me echara cuentos. Quijano ya llega al puesto de la presidencia con las dos experiencias y en La Prensa, porque además ha sido miembro de su junta directiva por cuatro años.

Además, se ha sumado al nuevo equipo María Mercedes De La Guardia de Corró, quien trabajó en La Prensa como jefa de suplementos, departamentos este que reportaba al área comercial del periódico; estuvo a cargo de la revista Ellas durante varios años; fue subdirectora en el área editorial, y miembro de la junta directiva. Chelle –como la conocen sus amigos– es además reconocida escritora y ahora aun más universal, ya que cuenta con una importante experiencia diplomática. Ella ocupará el nuevo puesto de CEO (Chief Executive Officer), el cargo de trabajo ejecutivo más alto del diario, con responsabilidad editorial y administrativa, sin variación de los jefes de cada una de esas divisiones.

La Prensa, con seguridad, vigorizará creativamente y reforzará con creces su ya importante oferta digital, manteniendo y acrecentando su posición líder con la mayor cantidad de subscriptores y lectores en papel y en redes sociales.

El éxito continuo de La Prensa no es un asunto incidental; es para nuestro país y su democracia un asunto existencial. Panamá sin La Prensa sería otra cosa; otra cosa que no sería tan libre, tan informada, tan exigente frente a sus gobernantes. La escandalosa corrupción no se hubiera conocido, no se hubiera alumbrado el mundo obscuro del robo del erario público. No se conocerían con tanta claridad los abusos de poder de funcionarios de los tres órganos del Estado de todos los gobiernos.

Con todos sus defectos, porque es un producto, obra de seres humanos, distinto cada día, no puedo ni pensar en un Panamá sin su diario libre... ahora renovado con su séptima nueva cúpula liderando a su equipo superior, lo que garantizará su futuro como medio de referencia de nuestra República de Panamá.