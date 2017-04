Seres solitarios

¿Qué pasa si te gusta más estar solo que en grupo? Indudablemente, tú eres libre de estar solo, si así lo deseas. Es normal que hagas amigos a tu manera, con personas con las que puedas compartir pensamientos y sentimientos, pero a veces las relaciones con los demás resultan ser tan difíciles, que nos dan ganas de gritar: “¡Me gustaría vivir donde no haya nadie!”.

No obstante, a menos que nos convirtamos en seres ermitaños, estar solos es casi imposible. Por esta razón, es importante que nos esforcemos y seamos capaces de cultivar buenas relaciones con la gente que nos rodea.

En japonés, la palabra “ser humano” (ninguen) se escribe con los caracteres que significan “persona” y “entre”, expresando la idea de que los seres humanos solo alcanzan la plenitud, a través del vínculo con otros semejantes. Nadie puede vivir solo, y los problemas que tenemos al establecer contacto con otros seres humanos son, en cierto modo, una parte inevitable de la vida.

Y estos problemas, en cierta forma, representan oportunidades para crecer y madurar. Si no permites que esta situación te derrote, podrás forjar tu carácter; he aquí la importancia de no buscar el aislamiento. Nadie puede existir apartándose de los demás. Distanciarse alimenta el egoísmo y nos estanca. Además, tener amigos de mucha confianza puede llegar a ser muy gratificante.

Hay un proverbio mongol que dice: “Cien amigos valen más que cien monedas de oro”. Entonces, la gente que tiene amigos es rica. Muchas veces, el aliento y el estímulo que recibimos de ellos hace que nos esforcemos para mejorar. Los amigos nos animan a llevar vidas satisfactorias y a crear un mundo mejor. También, trabajamos junto a ellos para lograr ese objetivo.

Tener buenos amigos es como equiparnos con un potente motor auxiliar. Cuando llegamos a una cuesta empinada o estamos ante un obstáculo, ese motor nos ayuda a encontrar fuerzas para seguir adelante.