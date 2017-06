El Servicio Social Javeriano

En los últimos días, el Ministerio de la Presidencia “ha cumplido con el deber” de publicar los gastos cargados a la llamada “partida discrecional” del presidente de la República y, una vez más, ardió Troya. Se inició el aquelarre con la revelación de que al secretario del Consejo de Seguridad se le había pagado una cirugía por la friolera de 17 mil dólares. Indignó el hecho de que el presidente, en lo que puede considerarse como altanería, contestó a periodistas que lo increparon que él fue elegido presidente y que esa era una facultad suya. Más que esto, mi preocupación va en el sentido de que el beneficiado no es un funcionario cualquiera, sino quien le dice al oído del presidente sus conjeturas sobre investigaciones en temas sensitivos de seguridad. Sin embargo, no le dijo que no era ético y –si se hila bien– tampoco legal que él recibiera ese “apoyo”. Esto me hace pensar en qué no hará con la información que maneja.

Pero ahí no quedó todo. Al poco tiempo trascendió que al flamante secretario de la “honorable Asamblea Nacional”, también le pagaron una cirugía. Se trata de otro funcionario que debe dar ejemplo de honorabilidad y no aceptar esos apoyos, como los aceptaría un limosnero más.

Luego salieron otras “ayudas” y todas por muchos miles de dólares, y el presidente se jactó de que él ha dado muchas y las seguirá dando. Además, en un arranque irreflexivo, para contrarrestar las críticas, dijo que a todo panameño que tuviese una cirugía pendiente él lo convocaría a un hotel para que de ahí no salieran hasta hecha su cirugía. Con tal insensatez pretendió satisfacer a los pacientes que están en listas de espera para cirugías, y mostrar una magnanimidad digna de encomio. El tiro le salió por la culata, porque las críticas siguieron y ha metido al iluso nuevo director de la Caja de Seguro Social y al ministro de Salud en el atolladero de enfrentar 15 mil cirugías en mora, producto de un sistema en el que todo conspira para que se sigan acumulando.

Pero “la mula tumbó a Genaro”–como dicen el dicho–, cuando apareció en esos informes el uso de la bendita partida para donar más de 180 mil dólares al Servicio Social Javeriano (SSJ), en dos años consecutivos, algo que el irreflexivo ministro de la Presidencia justificó al decir que el presidente es javeriano –como él– y que seguirá donando, pues es una facultad del gobernante. Eso fue como echarle gasolina a un fuego. ¿En qué ley se faculta al presidente para hacer donaciones “discrecionales” a nadie?

Igual le reclamamos a los diputados que ellos no tienen ley para hacer o gestionar donaciones. El funcionario solo puede hacer lo que la ley le permite.

Sobre las donaciones al SSJ han salido voces a favor, alegando que iban destinadas a obras de ayuda social en comunidades marginadas. Pero el fin no justifica los medios.

Veamos algunos elementos: El SSJ empezó su labor social desde el verano de 1971, que fue la promoción siguiente a la mía. En 46 años nunca recibió, entiendo, ayuda de los gobiernos, pero siempre desarrollaba sus actividades. El principal objetivo del SSJ –y loable por cierto– no es hacer obras en las comunidades postergadas, sino procurar que los graduandos estén en contacto con la pobreza y la pobreza extrema, algo que en su medio social no ven. Prueba de esto es que la ayuda a las comunidades poco ha servido para la movilidad social de la población.

Desde mi óptica, la labor buscaba despertar la conciencia social de los egresados del Colegio Javier y que tuvieran presente la necesidad del prójimo, al ejercer funciones públicas o privadas, y no pensaran solo en su propio bienestar.

Ya van 46 promociones desde que se inició el SSJ; es decir, que mucho más de 3 mil javerianos vivieron esa experiencia y ahora se desempeñan en diferentes sectores del quehacer nacional. Los más jactanciosos han sido los de este gobierno, pero resulta que han puesto al SSJ y al Colegio Javier en la mira de la animadversión popular. Otro tema que me preocupa es que los jesuitas, mentores del colegio, hayan aceptado esos donativos cuando antes nunca los necesitaron.

Bueno, los panameños somos especiales. Recordemos que el Miércoles Santo del año 2013, Ricardo Martinelli donó 1.5 millones de dólares a la Conferencia Episcopal Panameña, haciendo posar al arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, y al cardenal José Luis Lacunza, con un cheque pancarta, con fondos provenientes del Programa de Ayuda Nacional. La Iglesia debe ser consciente de que todas estas donaciones son politiqueras. En junio de 2016, el papa Francisco hizo que una oenegé fundada por él, en Argentina, devolviera 1.1 millones de dólares al gobierno de Mauricio Macri, porque el Estado argentino tenía otras prioridades. Pero en Panamá, un gobierno que practica la demagogia y el clientelismo se ganó un nuevo cliente: el SSJ.

Esperemos que esto no vuelva a pasar, y que los curas y los gobernantes entiendan que la fe y la política no se mezclan más allá de los valores que cada confesión religiosa infunda en su feligresía.

Viene la Jornada Mundial de la Juventud, y de cara a la organización de este encuentro, el Estado panameño no debe poner más que los servicios básicos para atender a los visitantes. Cada gasto del evento religioso debe ser costeado por la feligresía católica.