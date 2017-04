Síntesis histórica de América

No es solo la consanguinidad étnica y la articulación geográfica aquello que vincula a los pueblos americanos en una gran familia; también, la historia ha conducido por rutas paralelas y a veces comunes. Sobre la vieja América indígena, a lo largo de un continente que se extendía de uno a otro polo, abarcando más de 40 millones de kilómetros cuadrados, una población semicivilizada de cerca de 20 millones de seres humanos, había recorrido las fundamentales etapas de la historia, cuando hizo contacto con los descubridores.

Aislada en medio de los océanos inexplotados, desconocida por la humanidad antigua del Asia y por la moderna de Europa, esta América hubiera transitado diversas rutas en su desarrollo, si el hecho del descubrimiento no la hubiese incorporado en la caravana de la civilización occidental. Sin ese hecho, acaso ahora el aborigen americano estuviese inventando apenas el arado y la escritura alfabética. Pero el destino de América fue alterado en su evolución natural por el hecho del descubrimiento. Este produjo la tangencia cultural que habría de seguir condicionando el porvenir de todo el continente.

Durante los siglos del coloniaje, la suerte de todos los pueblos corrió por similares cauces. La política indigenista de los anglosajones fue bastante diferente a la de los ibéricos; aquellos buscaron evadir la mezcla con la sangre aborigen, eliminando las tribus o reduciéndolas a condiciones de aislamiento y de precario espacio vital, hasta lograr casi su aniquilamiento. Los otros, acatando instrucciones de la corona de España, fomentaron el mestizaje y la aproximación a los núcleos conquistadores; por ello, la cultura del norte es predominantemente blanca, en tanto que la América hispana presenta una cultura híbrida, contradictoria y heterogénea.

Establecido el contacto entre los pueblos del antiguo y del nuevo mundo, los acontecimientos efectuados en aquel deberían repercutir sobre este. Así fue cómo, a pesar del hermetismo en que las metrópolis quisieron mantener a sus colonias americanas, a través de los libros se infiltró en ellas el espíritu de la época. Y ese espíritu, hacia las postrimerías del siglo XVIII, se hallaba penetrado de impulsos emancipadores y anhelos reivindicadores de derechos humanos.

Así como fue simultánea la incorporación de las Américas a la vida de la civilización, simultáneo fue, también, su despertar a la vida de la libertad. La historia las unía nuevamente; esta vez, en la hermandad del esfuerzo heroico y la lucha generosa por la autonomía política.

Los tres grandes genios de la libertad americana: Washington, Bolívar y San Martín, combatieron en diversas regiones del mismo continente. Los tres se comprendían en las alturas de idénticos ideales. Bolívar y San Martín se estrecharon en entrevista memorable. El Libertador de la Gran Colombia llevaba sobre su pecho una preciosa miniatura de la efigie de Washington.

El héroe estadounidense, según declaraciones del general Lafayette, habría preferido a Bolívar para tal presente entre todos los hombres de la historia. Los tres marchan del brazo señalando a la América el amplio horizonte de sus destinos comunes. Ahora, otra vez, los pueblos americanos se han encontrado unidos en los mismos campamentos, luchando por la causa que su sino histórico les indicaba como la más acorde, con las modalidades de su organización política.

Quienes se han congregado en el campo de la guerra bajo las mismas banderas de la libertad, no pueden instaurar entre ellos otra paz que la basada en la justicia y en el respeto recíproco.

Mas, si es cierto que la historia ha creado vínculos entre la gran comunidad interamericana, no lo es que tales relaciones se hayan fortalecido por un recíproco conocimiento. Nos desconocemos entre nosotros, y tal desconocimiento debilita lo que la naturaleza impuso y el tiempo vigorizó. No basta que la diplomacia tienda sus hilos brillantes a lo largo del continente. La actividad de los embajadores suele no proyectarse más allá de los salones cortesanos. La fraternidad americana debe ser, ante todo, obra de sus juventudes y de sus pueblos. Ella debe ser ideal palpitante en la universidad, conocimiento razonado en la cátedra, sentimiento vigoroso en el pueblo.