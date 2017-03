Sistema Público de Salud Integral, ¿avanza o ya lo olvidamos?

En medio del malestar que nos produce la agobiante situación que atravesamos, plagada de denuncias diarias de clientelismo político, actos de corrupción de todos los matices, muestras de ineficiencia de nuestra justicia, que permite la impunidad de los malhechores de cuello blanco y provoca la desesperación del panameño; no podemos olvidar que tenemos pendiente avanzar en la construcción de un sistema único público de salud, que responda de forma equitativa, eficiente, oportuna y continua a las necesidades de la población; ofreciendo, con humanismo y calidez, atención de calidad.

Y es que desde hace casi dos años, luego de un amplio proceso de consulta, análisis y construcción colectiva de consensos y acuerdos, en medio de gran alegría y esperanza y con la acostumbrada publicidad mediática, la Mesa de Diálogo por la Mejora y Fortalecimiento del Sistema de Salud Integral entregó al presidente la propuesta para transformar y mejorar el actual. En ese acto, el mandatario reiteró su compromiso con la salud de los panameños. Se nombró una comisión de alto nivel que debería tener ya un plan operativo, pero lo desconocemos. Por su parte, la Comenenal mantiene la denuncia fundamentada y el reclamo justo. Mientras tanto, el Gobierno no escucha, no ha superado el comprometido discurso del momento, y no recuerda su promesa de avanzar hacia la cobertura universal, garantizando que todos puedan utilizar los servicios que necesiten, sin penurias financieras.

Reconozco que la simple fusión de dos instituciones en malas condiciones no puede llevar a nada bueno. Es preciso antes el fortalecimiento institucional integral de ambas, pues su situación no es la mejor: las máximas autoridades de ambas instituciones se vieron forzadas a renunciar, ante acusaciones y rumores de diversos tipos y matices; la percepción popular califica como mala o muy mala la gestión del actual ministro de Salud; en medio de sospechas de favoritismo, no concluye el proceso de nombramiento del futuro director de la Caja de Seguro Social; y en nuestros servicios de salud, son frecuentes las denuncias de construcciones en mal estado o paralizadas, así como las carencias de todo tipo, en especial de medicamentos. Todo eso es inconcebible, si consideramos la cantidad de dinero que manejan ambas instituciones.

En ese contexto, le reitero respetuosamente a nuestro presidente que cumpla con su promesa de “mejorar y fortalecer el Sistema Nacional Público de Salud Integral”, brindándole efectivo apoyo político, estratégico, técnico y financiero a la comisión de alto nivel. No menos importante es que apoye el fortalecimiento de la capacidad del Minsa para el ejercicio de su función rectora, y que promueva el mejoramiento de la capacidad de gestión pública, eliminando de raíz la injerencia de los intereses políticos, económicos y gremiales. Promoviendo una gestión tecno-política, pero estratégica, efectiva, transparente y enfocada en la equidad.

Para finalizar me referiré a la publicación Señalando el camino hacia la cobertura universal de salud: un llamado a la acción, una colaboración entre la Organización Panamericana de la Salud, la Cepal y la revista The Lancet. El escrito brinda recomendaciones para alcanzar un sistema que “garantice el bienestar de las personas, a través de la protección contra riesgos de salud pública, mediante la vigilancia, la prevención y las actividades de regulación; la evaluación de la calidad de la atención; y la protección financiera contra las consecuencias económicas de las enfermedades y las lesiones…”.

La publicación invita a poner especial atención a “vigorizar la rectoría del Minsa, el financiamiento y la prestación de servicios, para aumentar la efectividad y la eficiencia, y promover la equidad; a incrementar el financiamiento en salud y, con el tiempo, aumentar la proporción del financiamiento de la cobertura universal a partir de impuestos generales; a promover la transparencia y la rendición de cuentas; a fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, implementación y seguimiento de la propuesta; al diseño de intervenciones intersectoriales para abordar los determinantes de la salud e iniciativas para hacer frente a los nuevos desafíos relacionados con las enfermedades no transmisibles, las lesiones y las enfermedades mentales; al establecimiento de mecanismos efectivos para supervisar y asegurar la calidad y calidez de la atención; y al mejoramiento de la formación, disponibilidad y distribución de los trabajadores de la salud…”.

Y agrego yo, por favor, no improvisemos, aprovechemos, con inteligencia, las experiencias de nuestros vecinos costarricenses. Ellos tienen un sistema similar al nuestro, y mucho que podemos compartir. ¡Tiene la palabra, presidente!