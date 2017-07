Sistema de salud, al borde del colapso

Nuestra herencia cultural es laxa, permisiva y, con la ayuda de la amnesia colectiva, favorece la aparición de antivalores y falta de transparencia.

Esto ocasiona que en nuestro país prevalezca la desconfianza y poca credibilidad que nos arrastra, cada día más, hacia la anarquía, poniendo en peligro la tambaleante democracia debido a un sistema presidencialista, en el que la falta de institucionalidad y gobernabilidad es la norma.

Para designar a los funcionarios en los despachos superiores no se apela a la meritocracia, todo se maneja de forma política o mediante la amistad personal. Estos funcionarios, del círculo cero, solo se atreven a decir medias verdades que sean agradables al oído del presidente, así buscan asegurarse de los beneficios que representan sus posiciones cimeras.

A pesar de la apatía de los ciudadanos (más de 4 millones) y en esta coyuntura crítica exacerbada por los intereses político-clientalistas, estoy convencido de que es urgente sensibilizarnos e impulsar un verdadero cambio en la gestión gubernamental, sobre todo, en materia de salud, ámbito este dominado por las excusas egocéntricas y ocurrencias personales que desafortunadamente determinan el rumbo del sector.

Nuestro sistema institucional Minsa-CSS carece de un real y completo registro de actividades y, sin embargo, se invierten 2 mil millones de dólares para la atención de los pacientes. Inversión esta que no arroja los resultados esperados, pues la deshumanización y la burocracia disfrazan la gestión mediante una promoción mediática maquillada con estadísticas infladas.

La reestructuración realizada en la CSS, en mayo de este año, se limitó al cambio de nombres de algunos funcionarios, sin embargo, todo sigue igual. Lo que ocurre en la CSS y Minsa es como una radiografía del desempeño del Gobierno, sin disciplina ni rendición de cuentas.

Hay que ordenar una auditoría del desempeño institucional, realizada por personal idóneo (preferiblemente de otro país), para evitar conflictos de interés. Una vez consignados esos resultados en un despacho nacional, serio y responsable, entonces se podrían hacer los ajustes requeridos.

Recordemos que son cinco los actores involucrados: Alrededor de 50 mil funcionarios; 3.5 millones de usuarios; el Gobierno; los proveedores, y los medios. En todos estos actores hay que hacer ajustes. Reconozco que aunque esta gestión no será nada fácil, se puede lograr a través de un debate de altura, con la verdad en la mano.

Me temo que los tres problemas que le presentaron al presidente, como prioritarios, serán matraqueados a través de campañas mediáticas. Algo similar a lo que ocurrió durante la administración Girón.

En materia de moratoria institucional será difícil publicar el largo listado de inscritos, debido a las muchas falencias que hay en el departamento de recursos humanos y a las fallas de equipo e instrumental. Respecto a los medicamentos, es evidente que este constituye un tema sensitivo, porque media el interés de los proveedores, de los cotizantes, etc. Además, el sistema de compras impide agilizar esta gestión. Ahí hay detalles delicados que vale la pena revisar y optimizar.

Respecto a las nuevas facilidades sanitarias, me preocupa que no haya una política de eficiencia y supervisión. El ejemplo más evidente es la “Ciudad Hospitalaria”, cuyo desarrollo en tres años solo alcanzó entre un 36% y 47% de avance, con una inversión de $537 millones, además de las adendas millonarias. Otro mal ejemplo lo vemos en la construcción del nuevo hospital de David, que incluye la construcción, sin supervisión, de tres torres, a lo que hay que sumar muchas otras falencias. Una de ellas es que no tendrá estacionamientos para los usuarios de esas tres torres.

Por otra parte, el hospital de Colón avanza muy lentamente, pareciera que ahora lo importante es construir el “Hospital del Norte” (300 camas a un costo de $180 millones), que ni siquiera tenía terreno cuando se licitó.

El resto de las facilidades sanitarias del país están huérfanas de mantenimiento. Este solo se hace parcialmente como reacción a un problema.

El Minsa planea construir otro hospital en Penonomé, de 300 camas por 200 millones de dólares. Todos sabemos que ya existe un buen hospital en esa comunidad, pero está huérfano de apoyo en equipo, instrumental y personal.

El panorama es muy sombrío. Si no nos motivamos a impulsar los cambios que requerimos, entonces los políticos nos seguirán usando como su caja menuda. Luchemos, todos, por un cambio de actitud que nos conduzca a una verdadera democracia, no a la seudodemocracia que nos rige hoy.

Los doctores Martiz, García Valerini y Mayo son buenos, como médicos, pero no conocen el diagnóstico real del sistema de salud, que es como un enfermo grave y en etapa terminal. Por eso, su gestión es ineficiente, mediocre e improvisada. ¿Serán capaces de impulsar un debate privado y de altura?