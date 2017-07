La Sociedad Bolivariana en Panamá

Una de las asociaciones más prestigiosas de Panamá es la Sociedad Bolivariana. Los intelectuales que la integran ingresaron a esta entidad motivados por lo que significó la figura de Simón Bolívar en América Latina. Los valores y principios que propugnó el Libertador se reflejan en los estatutos de la Sociedad Bolivariana de Panamá.

Considerando lo anterior, la pregunta que me hago es la siguiente: ¿Qué opinión tiene la Sociedad Bolivariana de Panamá sobre el desconocimiento de los derechos humanos de los habitantes de Venezuela?

El Libertador fue un idealista preocupado por la libertad, la justicia y el respeto a los derechos de los seres humanos. Me llama entonces la atención que los principios que la Sociedad Bolivariana desea enaltecer y promover están siendo desconocidos en Venezuela. Y la Sociedad Bolivariana de Panamá no se pronuncia sobre el particular

No se trata de meterse en política partidista, ni en los asuntos internos de otro país. Se trata simplemente de defender los derechos humanos que son mundialmente reconocidos por las Naciones Unidas y por tantas organizaciones respetables y decentes.

Por otro lado, resulta repulsivo y preocupante que se mal use el nombre de Bolívar para denominar al movimiento político venezolano “Revolución Bolivariana”. Cuando precisamente este movimiento político propugna por ideas diametralmente opuestas a la idiosincrasia del Libertador. Cuando algunos de los dirigentes venezolanos aparecen en televisión se puede observar al fondo un cuadro del Libertador que es el resultado de una vulgar manipulación para insinuar que el movimiento político venezolano en el poder coincide con el ideario bolivariano.

En Venezuela se viven momentos difíciles y se intenta elegir una constituyente desconociendo la voluntad del pueblo, que era precisamente uno de los valores en los que creía el Libertador Simón Bolívar. Ante tanto cinismo y falta de respeto considero que la Sociedad Bolivariana de Panamá, debía pronunciarse con una posición de altura. No se trata de entrar en polémicas partidistas ni confrontaciones de asuntos que ocurren en otro país. De lo que se trata es de reafirmar el ideario bolivariano. En esta forma la Sociedad Bolivariana estaría cumpliendo una función que la enaltecería y recibiría el respaldo y visto bueno de todos los que compartimos los valores y principios de Simón Bolívar.