Solo para jóvenes

Panamá es un país de pocos cambios y muchas constantes. Podemos contar con los carnavales y las fiestas patronales, las empanadas de Quesos Chela y la brisa de verano. A la vez, sabemos que el sistema de salud siempre tiene falta de medicamentos, la corrupción siempre está presente, el “juega vivo” impera y, por alguna razón, ¡hasta los “diablos rojos” aún circulan!

Me pregunto, ante tantas circunstancias que parecen nunca cambiar, ¿qué hizo que valientes panameños se atrevieran a tomar acción y enfrentar el statu quo el 9 de enero de 1964? ¿Será que tenemos que llegar a un punto de tanta humillación, para que caiga la última gota que derrame el vaso, y darnos cuenta de que en Panamá muchos sufren en silencio?

Los atropellos judiciales, los juicios mediáticos y el abuso de detenciones preventivas en el país, son parte del statu quo, y la gran mayoría, lastimosamente, mira hacia otro lado.

Desde que recuerdo, he escuchado a otros decir que las cosas nunca van a cambiar y más vale adaptarse al sistema y mirar hacia el otro lado cuando no te afecta. Son pocas las personas que no siguen o predican este molde.

Recuerdo cuando iba al interior, de niña, y parábamos en un restaurante frente a la entrada de Coronado, en donde tenían a un mono amarrado como atracción. La mayoría de los clientes parecía feliz viendo el mono, pero yo quería “salvarlo”. Al verme frustrada, mi padre, Ramón, me alentó a contactar a las autoridades. Luego de varias llamadas e insistencia, logramos moverlo a una reserva forestal cerca del lago Gatún. Me llevé una mordida de ese mono en mi brazo, pero más importante, una cicatriz que me recuerda a diario que sí tenemos poder para hacer cambios, mediante nuestras acciones, sin importar nuestra edad.

¿Cuál es la solución para los problemas que enfrenta nuestro país?

No lo sé, pero podemos empezar por pedirle a las generaciones mayores que no nos digan que aceptemos y nos aprovechemos de la corrupción, ni que miremos hacia un lado, sino que nos alienten a involucrarnos y a luchar por un cambio.

A los que somos madres o padres, escuchemos a nuestros niños, las generaciones del futuro; démosles la confianza de que son agentes del cambio, a cualquier edad, y que sepan que su voz sí cuenta.

¡Hagamos un cambio, no nos quedemos mirando hacia un lado!