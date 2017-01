Subir al Barú, pero prevenido

El largo fin de semana del viernes 6 al lunes 9 de enero de 2017, cientos de personas de todo el país, en solitario, en grupos de amigos, con clubes y agrupaciones de aventuras, fueron a ascender al icónico volcán Barú. Muchos mal equipados desde el calzado hasta la gorra, sin preparación para el frío, sin un plan de desalojo, sin un botiquín de primeros auxilios.

Hasta hace unos cinco años el volcán Barú se ascendía de diciembre a abril, en temporada seca, y sin mayores riesgos que las fuertes brisas. Pero eso cambió con la influencia de los programas de televisión, con el aumento de los grupos que hacen vida al aire libre y por una inusitada moda, que de boca en boca decía – hay que subir el Barú antes de morir – Así entonces fueron llegando y siguieron llegando a sus senderos, cada fin de semana. Fue muy bueno para el mundo de la aventura que, no solo un minúsculo grupo de panameños sintiese ese amor por nuestra máxima altura, pero sobrepasó la capacidad de control y respuesta de las autoridades.

Y nos hemos pasado cinco años tirándole la culpa al Ministerio de Ambiente (anterior ANAM). El Ministerio de Ambiente y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) se han pasado prohibiendo cada vez que no entienden que pasó. Al inicio de este gobierno, un proactivo José Donderis, impulsivo y soñador, decide crear un Departamento de Seguridad Turística, esto creó heridas en la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y en la entonces ANAM se buscó a los más experimentados guías de senderos y de montañismo para crear una acción eficaz que redujera el número de incidentes y percances en senderos. Se capacita a los guías de turismo de Boquete con cursos de gestión de riesgos para el turismo y primeros auxilios para áreas remotas. Se hace un análisis de riesgo de los senderos de ascenso al Barú, tanto por Paso Ancho, en Volcán, como por Camiseta en Boquete. Con un exiguo presupuesto y limando asperezas con la entonces ANAM y ATP, se señalizan parcialmente ambos senderos, dando un resultado efectivo para la orientación de los senderistas en menos de 24 horas.

Pero ese es el menor problema, el Ministerio de Ambiente debe regular mejor los ingresos al PN Volcán Barú, desde aumentar el pie de fuerza de guardaparques (con individuos jóvenes), hasta crear parámetros de control de basura, practicar los conceptos de capacidad de carga y aplicar sanciones a quienes hagan grafiti en las rocas de la cima. Pero no toda la culpa es del Ministerio de Ambiente, la ATP debe velar que la información del volcán Barú deje de decir en las referencias – es de fácil ascenso y se puede ir sin guías –. La respuesta a emergencias no debe ser realizada a la técnica “encimática”, o sea montón de policías, bomberos, Sinaproc, Cruz Roja, guías locales, vecinos buscando a la vez, agotando recursos y contaminando una escena de búsqueda, rescate, extracción o recobro. Hay cursos especializados en los que lo primero que se aprende es el manejo de la información, si hay dos lesionados para qué activan 100 hombres, en rescate en montaña 3 rescatadores ya se estorban entre sí. Me preguntaba yo la noche del domingo - ¿Si hay excursionistas en la cima a las 10 de la noche, es prudente bajarlos de noche o atenderlos en la cima? ¿Y todos esos que van a rescatar, tienen la ropa adecuada, el equipo adecuado o serán una víctima más?

Y por supuesto, todos los senderistas deben dotarse de información correcta para ascender el volcán Barú, ya la Asociación Panameña de Aventura y Excursionismo (Apave) y las actividades de Cuentos de Fogata se han iniciado con charlas que brindan esa información. Hay varios programas de uso en teléfonos inteligentes que brindan desde GPS hasta información del estado del tiempo.

Hice referencia a un soñador e impulsivo José Donderis, director del Sinaproc, cuando en una ocasión, pensó en voz alta y dijo – Si tengo en la cima un four wheel y equipo de rescate, reduzco el tiempo de respuesta – luego se habló también de hacer un refugio en la cima para los senderistas. ¿Pero cómo hacerlo? ¿Quién debe hacerlo? ¿Debemos esperar que se nos muera alguien en el ascenso o descenso? El cambio climático llegó y se quedará, las temperaturas por los vientos y la lluvia durante el ascenso o descenso, por los dos principales senderos, son causas de accidentes y ni hablar de las afectaciones por la altura.

No solo se debe ser rescatista, sino un buen administrador en gestión de riesgo... El pan se quema en la puerta del horno.

ATP, Sinaproc, Ministerio de Ambiente, guías de turismo y senderistas, esta es una culpa compartida, estamos a tiempo de corregir.