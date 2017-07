Temas importantes, nuestro Canal ... y GESE

El Canal no es simplemente el Canal. Es nuestro Canal, luego de generaciones de lucha por parte de nuestro pueblo y sus distintos dirigentes.

Nicolás Corcione y Henri Mizrachi, miembros de la junta directiva, tienen cuentas pendientes con la ley. No soy quien para juzgar si son o no responsables de las acusaciones que se les imputan, pero el simple hecho de que estén involucrados en una controversia pública es suficiente para que ellos, pensando con responsable respeto en nuestro Canal -y en nuestro país- renuncien a sus cargos sin pensarlo dos veces.

Si no tienen la decencia, el respeto y la valentía para renunciar y más bien siguen jugando vivo, entonces es obligación de la junta directiva exigirles su renuncia y si no la presentan, removerlos de los puestos que ocupan en la junta directiva de nuestro Canal.

Los ciudadanos dueños de nuestro Canal, la empresa más importante de nuestro país, no pueden permitir el daño reputacional que se produce por la controversia personal de dos directores nombrados por el fugitivo capturado en Miami.

La situación no admite leguleyadas jurídicas como decir que “la investigación de este caso escapa a la competencia de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el mismo debe seguir su curso legal… bla, bla, bla”.

Esto no tiene nada que ver con el caso jurídico (que podría tomar años). Se trata de un problema ético y de daño reputacional de nuestro Canal que tiene que ser resuelto por su junta directiva... ¡con urgencia!

¡Los accionistas de nuestro Canal así lo exigen!

La Estrella de Panamá y El Siglo:

Por haber participado en devolverle a nuestro país la libertad de expresión y opinión, junto con mil pequeños accionistas más y los empleados-accionistas, tengo una constante preocupación sobre La Estrella de Panamá/El Siglo, diarios que deben continuar publicándose por el bien del país. Al decir que me preocupo no estoy emitiendo palabras vacías, pues he venido -con otros- reuniéndome con el presidente de los diarios, examinando soluciones…¡que las hay!

Los diarios no están en la muy injusta lista Clinton. El Sr. Abdul Waked es quien está en la lista y obviamente es a él a quien le toca buscar y proponer las soluciones menos gravosas, que garanticen la vida de los diarios... ¡y las hay!