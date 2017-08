Terrorismo y corrupción

Los trágicos y reprochables actos de ISIS, yihadistas musulmanes, quienes más que yihadistas son asesinos… Indoctrinados y entrenados para cometer actos salvajes en contra de todo aquel que no esté matriculado en sus creencias. Era de esperar que al verse desalojados de las ciudades sirias, que sin derecho ni justificación ocuparon a sangre y fuego, corrieron a tomar venganza en inocentes ciudadanos de países europeos que, asumen ellos, contribuyeron a su desalojo. Me pregunto, si son tan valientes como ellos creen, por qué no se enfrentan y atacan los cuarteles de los ejércitos de esos países.

El saldo de su inhumano ataque, además de los muertos y mutilados, es el repudio mundial. Su irracional acción no constituye una victoria de conquista de tierras, ni les gana un solo adepto, entonces tenemos que concluir que más que motivados por su religión musulmana, lo que realmente los motiva es el odio a todo aquel que no viste ni calza ni come como ellos. Es un ataque a la civilización occidental, a su cultura, a su tecnología, a su avance en la vida, a su educación. Fíjense que España, específicamente Barcelona, los recibió como refugiados, les dio albergue, comida, salud, educación, y además algo de plata para que se mantuvieran mientras lograban integrarse a la comunidad, en una palabra, los recibió como hermanos con necesidades. Ellos entraron agazapados, con alevosía y ventaja esperaron el momento de recibir sus órdenes y asesinar a inocentes. Así pagaron los asesinos terroristas a quienes los aceptaron con los brazos abiertos. Es esa enseñanza del Corán, o de seres humanos sin valores morales, llenos de odio y deseos de venganza, pero ¿odiar por qué? ¿Venganza de qué? ¿Qué les hizo el fallecido niño italiano de cuatro añitos, o el ciudadano sueco que turisteaba en Las Ramblas? Muy posible ni conocían la existencia de ISIS. Son 14 fallecidos, 100 heridos. ¿Qué buscan estos malos musulmanes?, ¿someter al resto del mundo vía el miedo? Está claro que no lo lograrán y que llegará el momento en que digamos basta ya de muertes injustas e innecesarias, y aunque esté en contra de nuestra visión de un mundo en paz sin violencia, pidamos a los ejércitos del mundo que actúen.

Reiteramos que rechazamos el terrorismo “religioso”, en nombre de Allah, pero también rechazamos el terrorismo de Estado como el que practica Maduro en Venezuela, asesorado por cubanos especializados en apretar el nudo en cada ocasión que Donald Trump desata su lengua. El que los “constituyentes” nombrados de a dedo por el chavismo disuelvan la Asamblea, democráticamente elegida por el mayoritario voto popular, es un acto de terrorismo político en venganza por las acciones de bloqueo económico tomadas por Trump, y su amenaza de intervención militar para poner orden en Venezuela.

Está claro que toda Europa tiene problemas con el terrorismo, acá en nuestra región geográfica, por razones obvias, solo Estados Unidos es afectado por esta corriente terrorista. Nuestra mayor preocupación lo constituye la corrupción, que afecta a todos los países de América Latina. Odebrecht es el denominador común, aunque también hay otras compañías internacionales involucradas, amén de la corrupción criolla, sobre todo en el ámbito político. Somos dados a manifestar que los electores somos los responsables de la elección de diputados corruptos y que debemos escoger bien por quién votamos. Eso es cierto, pero quienes nos presentan la lista de dónde escoger son los partidos políticos, por ende, ellos deberían revisar, evaluar y cernir bien los candidatos. Y no hacer solo selección de quien aporta más dinero a la campaña, o quien se perfila como el que más votos aportará, sin importar cómo los obtenga. Lo anterior ha sido y es parte de la política partidista desde el inicio de la república. Es momento de decir basta ya, todos los actuales diputados tienen un registro público de comportamiento que le permite a los partidos evaluar a conciencia quién es honesto y realmente interesado en dar la respuesta social que exige el país. Hay conocimiento de los que juegan vivo regalando jamones, autos, casas, becas y botellas. También de los que tienen nombramientos chuecos y cobran los cheques mensuales y le dan 50 y 100 balboas al nombrado y se guardan el resto; los que hicieron trampa en las últimas elecciones; los que repartieron libretas de lotería y también les cobran porcentaje a los vendedores en La Gran Estación de San Miguelito.

El terrorismo y la corrupción hacen el mismo daño, uno mata seres humanos con violencia y sin razón, y el otro también sin razón mata seres humanos al robarles oportunidades de mejor salud, educación y alimentación, entre muchas otras necesidades.

Así lo percibo, así lo escribo.

El autor es analista político internacional