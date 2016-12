Tranques, problema de Estado

Los panameños estamos perdiendo la paciencia y volviéndonos locos en una ciudad que se ha convertido en intransitable y que, por momentos, parece entrar en modo “maniquí”. Esto baja la productividad laboral, hace que los comercios pierdan clientes, afecta la oferta turística, mientras que las colisiones y trifulcas entre conductores se hacen comunes, la salud se resiente y las familias conviven poco. ¿Cómo pretendemos ser un centro logístico de las Américas?

Debo reconocer que los gobiernos y la policía siguen tomando medidas y tratan de hacer su mejor esfuerzo, pero realmente lucen impotentes, sin orientación y sin un plan definido, coordinado, continúo y de luces largas. Nuestro parque vehicular sigue creciendo a un ritmo superior a los paleativos antitranques. Este año nuestra pequeña ciudad recibió 70 mil nuevos vehículos que se suman al ya congestionado tránsito. Para que lo visualicemos, imaginen una fila continua de automóviles entre la ciudad de Panamá y la frontera con Costa Rica.

No me anima atacar a las autoridades ni quejarme, en esa línea me atrevo a enumerar algunas sugerencias mínimas de lo que debe contemplar un plan maestro; obviamente, necesitamos mentes especializadas en el tema:

1. Crear una institución, o reforzar las actuales, para que se encargue exclusivamente de trabajar en las soluciones viales y coordine con el Ministerio de Obras Públicas, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, la Presidencia, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, la Alcaldía, el Ministerio de Economía y Finanzas, etc. Su rector debe ser un ingeniero con experiencia en el tema de movilidad vial. Los gremios empresariales, transportistas y cívicos deben ser parte de esa junta directiva.

2. Acelerar las soluciones de modernización del sistema público de transporte para eliminar el desorden creado por “piratas”, “diablos”, taxis brujos, vehículos sin placas.

3. Construir torres de estacionamientos, con tarifas diarias modestas, cerca de las estaciones del Metro.

4. Agilizar y buscar fórmulas rápidas y de calidad para los programas de reparación y parcheo.

5. Aplicar multas severas a conductores de colisiones menores que no despejen rápidamente las vías. Ya el procedimiento existe y la policía motorizada debe ser más puntual en atender las colisiones.

6. Montar un centro de monitoreo permanente que pueda vigilar el tránsito y hacer correctivos inmediatos en caso necesario. Esto incluye: cámaras, monitores, motos, drones y hasta un helicóptero que vigile la ciudad en las horas pico. También debe incluir una emisora que transmita puntualmente el estado del tránsito vehicular y ayude a crear la cultura de la educación vial que necesitamos. Complementar con sitios oficiales en redes sociales.

7. Contemplar aceras anchas e iluminadas para caminantes, trotadores y ciclistas. Hay áreas donde sería más fácil movilizarnos caminando y continuar con esa cultura del ejercicio, que cada vez toma más auge.

8. Infraestructura en puntos críticos: el nuevo coordinador debe incluir en los presupuestos anuales montos para hacer mejoras, por ejemplo, ampliar la vía Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto) a tres carriles; pasos peatonales a la altura de la Universidad Interamericana de Panamá y el centro comercial El Dorado; un puente vehicular y ensanche en la entrada a Condado del Rey; un puente vehicular en Costa del Este para ingresar al corredor sur; eliminar el semáforo cercano a la empresa DHL; un puente vehicular en la vía Centenario frente a Alta Plaza para eliminar los retornos; ampliar a tres carriles hasta el estadio Rod Carew; estudiar cómo destaponar las calles de Clayton, Albrook, vía la Amistad; evaluar solución aérea o marítima para destaponar Paitilla-Punta Pacífica y construir un intercambiador en el cruce de San Miguelito.

Para Panamá Oeste ya el gobierno anunció el cuarto puente sobre el Canal, la línea 3 del Metro y la ampliación de carriles hasta San Carlos. A esto solo sumaría el inicio del proyecto que comunique Veracruz a Vacamonte, después hasta Puerto Caimito y, así, que cada gobierno vaya adelantando la famosa costanera. Igual que las líneas de Metro. Estos son solo algunos ejemplos, pero sé que los sufridos ciudadanos y expertos aportarán más.

9. El impuesto de circulación en Panamá es de los más bajos del mundo. El que tiene un automóvil debe pagar un mínimo de $200 anuales y con la misma placa. Con 1.2 millones de vehículos recaudaríamos cerca de $200 millones adicionales. Puede ser un incremento progresivo o, de acuerdo al valor del vehículo, y crearíamos un fondo exclusivo para obras viales.

Algunas medidas impopulares, como pico y placa, el aumento de impuestos de importación, el carpool, etc., serían necesarias, si no atacamos los puntos anteriores. Reiteramos que el tema debe ser un proyecto de Estado y un compromiso planificado para el actual y los siguientes gobiernos. Actuemos ya o perderemos nuestra hermosa ciudad.