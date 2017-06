Sobre Trump y el ‘Acuerdo de París’

Tras semanas de revisiones del Acuerdo de París por parte de Donald Trump, él llegó a la conclusión de que para proteger a Estados Unidos (EU) y los empleos de sus ciudadanos se saldrá y buscará una renegociación o un nuevo acuerdo ambiental global. La respuesta de los líderes mundiales fue contundente, “el tratado no se renegociará”. Ya 178 naciones lograron un entendimiento y lo “acordado es lo acordado”, no hay vuelta atrás. Retirarse de este acuerdo podría demorar tres años en la preparación y, luego, un año adicional para hacerlo formal. Por lo que será un tema crucial en las próximas elecciones de 2020.

Inmediatamente después del discurso de Trump, más de 50 alcaldes de ciudades estadounidenses le dijeron sí al Acuerdo de París. Inclusive la gente de Pittsburg –mencionada por Trump en el discurso de retiro– que en su mayoría votó por los demócratas y tiene un desarrollo importante en áreas de atención, salud, educación, tecnología y servicios financieros. Pittsburg tiene metas claras para reducir los gases de efecto invernadero. Pasó del desarrollo de la industria de metalurgia al desarrollo tecnológico y verde. Incluso ha sido nombrada “Ciudad Solar de Estados Unidos”, y sus empleos en el área de energía limpia doblan a los del sector de petróleo y gas natural. Por esto, en el discurso de Trump solo encontré información politiquera y sin respaldo técnico, sin contar el zalamero discurso de su vicepresidente y la pérdida de una oportunidad de oro por parte del administrador de la Agencia de Protección Ambiental que, en lugar de defender el medio ambiente, solo pronunció palabras vacías.

De seguro que, en el ámbito federal, se dejarán morir todas las iniciativas a favor del Acuerdo de París. Por lo visto, Trump no ha verificado el dossier del Acuerdo de París. Este no le permitirá retirarse tan fácilmente, lo que solo le traerá consecuencias diplomáticas y pérdida de liderazgo mundial en un tema tan importante para el planeta. Ya naciones como India, China y Francia, están tomando la batuta que dejó caer el actual presidente de EU. Aunque el acuerdo no tiene repercusiones por incumplimiento, muchas empresas consideran que salirse representará la pérdida de empleos y mercados. La tecnología y productos estadounidenses que podrían impulsarse en el tema de energías renovables y cambio climático, sencillamente, perderán el impulso ante la negativa de Trump. Varios empresarios importantes, como Elon Musk de Tesla Motors, Robert Iger de Disney, Darren Woods de Exxon y Tim Cook de Apple, le han advertido a Trump sobre las consecuencias de sus acciones y le solicitan que se mantenga dentro del acuerdo.

En el lado positivo, pareciera que la respuesta de los estadounidenses y sus estados al planteamiento de Trump, será alinearse según los planes del Acuerdo de París e incluso ir más allá. Fuera de las posibles afectaciones al fondo verde, enfocado en el desarrollo de tecnologías y proyectos limpios en países en vías de desarrollo, no veo más que una motivación general para lograr las metas planteadas.

Incluso nuestro país debe doblar los esfuerzos en el desarrollo de proyectos solares, eólicos, de biomasa e hidroeléctricos para cambiar nuestro futuro. Una cosa es cuestionar si el cambio climático es real, o no, y otra es que la contaminación ambiental sí nos afecta y mata a más de 7 millones de personas al año. El futuro está en nuestras manos.