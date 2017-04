Unión civil versus matrimonio

Algunos apoyan la unión civil entre personas del mismo sexo porque piensan que no es igual que el matrimonio. Sí, el nombre es distinto, pero técnicamente es lo mismo y explico por qué. Antes de que el matrimonio del mismo sexo se permitiera y reconociera en todo Estados Unidos (EU), 11 estados lo aceptaban en virtud de referendos o procesos legislativos, en los que la gente aprobó reformar sus constituciones; 37 estados permitían la unión civil por fallos judiciales, y solo Michigan, Kentucky, Ohio y Tennessee mantuvieron el matrimonio hombre-mujer.

¿Cuál era la diferencia entre uniones civiles y matrimonio? El segundo otorga beneficios federales, las uniones civiles no. El matrimonio no solo permite a la pareja contraer derechos y obligaciones ante entidades privadas y públicas, sino que da ventajas fiscales, de migración, adopción, etc. Por eso, si una pareja del mismo sexo se unía en Maryland y se vendía la propiedad de alguno de los dos en Ohio (donde no era legal la unión del mismo sexo), no podían acogerse a la exoneración de impuestos de ganancias, pues solo se exoneraba a las parejas en matrimonio.

En el caso EU contra Windsor (2013), la Corte Suprema declaró inconstitucional la definición de matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, para favorecer a la viuda de una pareja lesbiana (la señora Windsor) a la que se le negó la exoneración del impuesto de herencia que solo se daba a parejas unidas en matrimonio. A partir de ese fallo, las uniones civiles del mismo sexo lograron acogerse a los mismos beneficios federales que se les otorgaba a las parejas casadas.

Hubo casos de parejas del mismo sexo que recurrían ante la Corte porque no se les permitía adoptar niños en estados que no reconocían sus uniones o porque la ley solo permitía adoptar a los matrimonios formados por hombre y mujer. El movimiento LGBT luchó para que la unión civil recibiera los mismos beneficios que el matrimonio en todos los Estados. Las demandas alegaban tres aspectos: violación del debido proceso, privación de la libertad y de la propiedad.

La Corte Suprema se sentó a deliberar en el caso Hodges versus Obergefell y en 14 casos más sobre esta materia. Cinco magistrados votaron a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, como derecho fundamental. Este fallo es cuestionado, porque fue en rebeldía del caso Baker versus Nelson, en que la Corte en 1972 confirmó que el matrimonio no era un asunto federal, sino un tema que le tocaba decidir al pueblo en cada estado. No se respetó la voluntad de las mayorías en Michigan, Kentucky, Ohio y Tennessee, que no reconocían uniones ni matrimonios del mismo sexo. Fue así como en EU se reemplazó la unión civil por el matrimonio del mismo sexo. En Panamá, al redefinir el concepto de familia para incluir uniones civiles del mismo sexo se tendría que enseñar en la escuela esta modalidad, violando el derecho de los padres de educar a sus hijos según sus convicciones (Art. 12 de Convención Interamericana de Derechos Humanos). Igual que EU, en Panamá el movimiento LGBT no quedará satisfecho con la unión civil; exigirá todos los beneficios de un matrimonio, y la propia incongruencia de esta figura llevará al Estado a equiparar las uniones civiles al matrimonio.