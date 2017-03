Venezuela un país a la deriva

La profunda crisis que viven nuestros hermanos venezolanos ya ha trascendido sus fronteras. La verdad es que hoy el futuro que se cierne sobre este país es totalmente incierto, pues la situación va más allá de un grave problema político, económico o social. Además, debemos agregar que el elevado nivel de inseguridad y la falta de trabajo y alimentos ha hecho que los venezolanos pierdan el más mínimo respeto por la vida de sus semejantes. Pero lo que más incomoda es ver la pasividad conque el resto de los países mira cómo se destruye una nación, producto del desgobierno que lleva adelante su presidente Nicolás Maduro.

Me pregunto ¿de qué vale que exista la Organización de Estados Americanos (OEA)? o la Carta de Caracas, si sus acciones son tan frías que no despiertan el mínimo interés por intervenir y dar una solución, definitiva y pacífica, a la crisis venezolana.

No hay duda de que ese problema no solo es del país sureño, pues ya está fuera de control, debido a la gran cantidad de inmigrantes que se han visto obligados a dejar su país para establecerse en otros territorios y comenzar de cero, en busca de mejores días, creando alteraciones en los países a los que llegan.

Y no es que no queramos recibirlos, como tampoco somos xenófobicos, más bien se trata de brindar tranquilidad a los ciudadanos de estos países. Los hermanos venezolanos no son del todo culpables por lo que están viviendo.

Aquí no cabe aquello de que “cada pueblo tiene el gobierno que se merece”, porque ningún país merece tener semejante tipo de gobernante, como el que dirige a Venezuela.

Da tristeza ver cómo la que fuera una próspera nación sudamericana se ha convertido en una caricatura del país al que estábamos acostumbrados a ver.

Me atrevo a afirmar que tanto Hugo Chávez, como Nicolás Maduro son el producto de un pueblo asqueado de la corrupción de los políticos tradicionales. Y este es un vivo ejemplo para que los panameños nos miremos en ese espejo y analicemos bien a quién elegiremos dentro de poco más de dos años; que no nos dejemos llevar por las pasiones y el estigma de que todos los candidatos son corruptos y, entonces, votemos por alguien tan parecido a los que hoy dirigen a Venezuela. Tengamos presente que Panamá no se merece algo así.

Volviendo al tema, hasta cuándo se permitirá que la tierra de Bolívar continúe siendo un país a la deriva, cuyo capitán hace tiempo perdió la brújula y, ni por instinto, tiene idea de cómo llegar a puerto seguro, mientras el barco sigue navegando a merced de las olas.

Señores miembros de la OEA, por favor, hagan algo para salvar a los hermanos venezolanos. Permitan que sus correctas acciones nos devuelvan la confianza que hemos perdido en ustedes. No actúen de espaldas, como hicieron durante la crisis de Panamá, por cuya indiferencia los panameños le dimos otro sentido a las siglas de la OEA: “Olvida Ese Asunto”.

Venezuela reclama a gritos una intervención pacífica para solucionar esta crisis. Que no haya otros Leopoldo López presos, solo por luchar para ver a su país libre, ni otras Lilian Tintori, ya casi sin voz de tanto exigir justicia, pero, sobre todo, que no se registren más muertes de personas que luchan por recuperar su dignidad y su libertad. Es hora de actuar por el bien de los hermanos venezolanos.