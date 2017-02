Venticinco años después

El pasado 4 de febrero se cumplieron 25 años de uno de los acontecimientos que marcaron el rumbo de la política latinoamericana hasta nuestros días: el intento de golpe de Estado de Hugo Chávez contra el presidente Carlos Andrés Pérez. En ese entonces Venezuela atravesaba una profunda crisis económica, entre otras cosas, por su poca diversificación industrial y la aplicación de medidas de ajuste y desregulación por parte del gobierno.

A pesar del fracaso de la intentona, su principal líder, Chávez, irrumpió años después en la política, dejando un legado que al día de hoy –con sustanciales modificaciones– persiste. Su figura marcó el inicio de una sucesión de gobiernos de orientación ideológica de izquierda o autodenominados progresistas, que rompieron el ciclo liberal instalado en la región desde finales de la década de 1980.

Así como la revolución cubana inspiró movimientos guerrilleros y subversivos a partir de la década de 1960, la corriente progresista marcó la llegada de la izquierda al poder en prácticamente todos los países de la región. A pesar de la variedad en matices que los diferentes enfoques exhibieron, la preocupación por la equidad social, la inclusión de las minorías y una fuerte participación del Estado en la economía son rasgos presentes en casi todos los casos.

Más allá de la suerte diversa que los diferentes gobiernos de izquierda corrieron en la región, cosa que no es mi propósito analizar aquí, el caso venezolano es tal vez el que presenta mayor inquietud, porque el resultado del proceso ha desembocado en una difícil crisis económica y social, misma que es innegable y que sofoca a nuestro hermano país. De ser uno de los cinco países más ricos de América Latina hasta hace 10 años, hoy Venezuela cuenta con el triste honor de encabezar el ranking de inflaciones a nivel mundial, y presenta indicadores de pobreza, violencia y hambre que no paran de crecer. A estos elementos no los ayuda el hecho de mantener por tanto tiempo un marcado desacuerdo de los grupos políticos a los que corresponde trabajar por una concertación nacional que busque la unión del país en pro de su beneficio y desarrollo. Una de las claves para que la democracia funcione y sea efectiva es que las elecciones sean transparentes y competitivas, de igual manera que quienes resultan perdedores reconozcan su derrota, constituyéndose en la oposición que deben ser, en lugar de convertirse en entes creadores de crisis y desbalances sociales. Esto supone que la oposición pueda ganar y que el oficialismo no altere los resultados o viceversa. Otra clave es la separación de los poderes del Estado. Ahí, tal vez, radica la mayor fortaleza de un Estado democrático. En una verdadera democracia cada órgano cumple con una función determinada. La no injerencia entre ellos asegura la imparcialidad en el tratamiento de los temas y asegura el principio constitucional de igual tratamiento ante la ley, por ejemplo.

Todos los pueblos deben gozar del derecho a la autodeterminación, pero entendido en un contexto democrático y de libertad para el ejercicio de sus derechos. Necesitamos líderes dispuestos a enfrentar, con hidalguía, la lucha por la transparencia y la igualdad social; que sean los hechos y no las teorías del caos, inspiradas en mentes egoístas y codiciosas, las que determinen el futuro de los pueblos y el bienestar de sus ciudadanos, dentro de las batallas verticales que deben ser llevadas contra la corrupción en cada país.