¿Vivimos una ‘dictocracia’?

Hoy día es cada vez más frecuente encontrar países con regímenes de corte dictatorial, disfrazados de democracia. Los hay de todos los matices ideológicos. Tienen en común que sus mandatarios, habiendo llegado al poder por medio de un proceso electoral democrático, experimentaron una transformación, convirtiendo sus gobiernos en una “dictocracia”, término acuñado para referirse a aquel régimen político de corte dictatorial y personalista que se presenta como una democracia. Un sistema político en el cual el poder está en manos de un individuo y su corte, pero que nos viene dado bajo el amparo de una elección democrática.

Los “dictócratas” gobiernan para ellos y su grupo. Se valen del control, de forma directa o indirecta, de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, violándose claramente el principio de separación de poderes, requisito indispensable para un Estado de derecho. Organizan, para protegerse y reprimir al pueblo, grupos armados de élite dentro de la policía y/o el ejército. En medio de un discurso populista, toman toda suerte de decisiones arbitrarias, permiten y promueven la corrupción e impunidad, casi absoluta, y muchos ansían perpetuarse en el poder, apoyándose en modificaciones constitucionales hechas a su antojo.

En ese contexto, la observancia de nuestra realidad política de los últimos tiempos, me obliga a preguntarme si Panamá, luego de sufrir y superar una dictadura, se está alejando del sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes.

Vale tener en cuenta, antes de seguir adelante, que nuestra democracia es solo en teoría representativa, porque el actual grupo llegó al poder por los votos de solo 39% de los panameños que acudieron a las urnas, los que a su vez fueron el 77% de los panameños habilitados para ejercer ese derecho. Es decir, que más del 70% no quería a este grupo en el poder, y no se sienten representados.

El razonamiento inverso es igualmente válido y más preocupante: “El grupo gobernante no representa a la mayoría de los panameños”. Tal vez por esa sola razón, las encuestas arrojan, sistemáticamente, opiniones negativas y rechazo a la actuación de los tres poderes del Estado.

Pero avancemos en el análisis y demos un vistazo a tres principios sin los que no es posible afirmar que existe democracia:

1. La igualdad, de acuerdo a este principio cualquier panameño puede participar, por igual, en el ejercicio del poder político. Para mí es evidente que solo en teoría tienen los panameños igualdad de derechos para participar en los procesos democráticos. Hay que tener dinero, pertenecer a un partido político fuerte y, generalmente, a la clase social gobernante. Así mismo es claro que las opiniones de todos los ciudadanos no son reconocidas por igual, lo que contribuye a que las leyes y las normas no sean construidas o transformadas por las mismas personas que las van a vivir, cumplir y proteger. Aunque reconozco que las divergencias se pueden expresar libremente. Pero de ahí no pasa la cosa, pues la expresión casi cotidiana de desacuerdos, parece no influenciar el quehacer de los poderes del Estado.

2. La limitación del poder: La base para la limitación del poder es la independencia entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En el Panamá de los últimos 10 años, esa independencia de los poderes ha sido limitada. La percepción ciudadana es que el Ejecutivo y su partido político, controlan los tres poderes, de forma directa o indirecta. Esto se corrobora por las alianzas para impulsar iniciativas que benefician al grupo gobernante, o para protegerse entre los miembros de estos poderes y permitir la impunidad.

3. El control del poder reconoce que un Estado democrático no puede subsistir, si no existen herramientas que garanticen la regularidad de los actos de autoridad, con la esencia del Estado. Aunque en nuestro país existen los recursos jurídicos diseñados para verificar la correspondencia entre las acciones del gobierno y la Constitución, los hechos de los últimos tiempos demuestran que no se respetan estos recursos. Nos toca a los panameños ejercer el control que garantice su cumplimiento.

Al final concluyo que si no vivimos todavía en una “dictocracia”, nos falta poco, pues las imperfecciones del sistema nos colocan en riesgo de caer en un régimen de corte dictatorial, disfrazado de democracia.

Llegó la hora de expresarnos y actuar en forma organizada y directamente, utilizando los mecanismos que la democracia ofrece para salvaguardarla en circunstancias como las que estamos atravesando.