Ese 16 de marzo de 1988 todo salió mal. La asonada para sacar al dictador de la comandancia de las Fuerzas de Defensa fracasó miserablemente. Las causas del fracaso ya son harto conocidas. Algunos de los que se comprometieron y no estuvieron todavía bajan la cabeza cuando me ven. Yo he cubierto el episodio con un compasivo velo de olvido. Sin embargo, hoy quiero destacar el valor y la determinación de los jóvenes oficiales subalternos que nos acompañaron en ese movimiento. No los enumeraré porque todos son conocidos. Solo diré que asumieron el compromiso frente a la patria sin ambiciones y sin condiciones. Algunos de ellos purgaron 22 meses de prisión por participar en la asonada y durante la prisión se mantuvieron erguidos y dignos frente a nuestros opresores. A ellos, mi eterno agradecimiento, respeto y admiración.

Cuando nos rendimos, el dictador ordenó que compareciéramos el mayor Luis Carlos Samudio y yo. Fuimos conducidos a su presencia en el comedor de la comandancia. Allí se encontraba casi todo el Estado Mayor. Un Noriega descontrolado gritaba a todo pulmón. A mi compadre y compañero de promoción le dijo: “¡A ti sí te voy a fusilar!” y luego, volviéndose a mí me dijo: “A ti no, tú eres un agente de los gringos... llama, diles que fracasó el golpe”. Permanecí inmóvil. Noriega volvió a insistir con gritos destemplados: “¡Llama, llama!”. Tomé el teléfono y llamé a mi residencia. Nadie contestó. Respiré aliviado. Mi esposa había logrado salir a tiempo a refugiarse en la casa de amigos, a quienes por haberla acogido en esas circunstancias les estaré agradecido el resto de mis días. Cuando cerré el teléfono, un Noriega burlón me dijo: “¡Wrong number, ah Valdonedo, wrong number!”.

No supe más de Noriega hasta el 3 de enero de 1990 cuando se rindió a las tropas estadounidenses sin haber hecho un solo disparo. Antes de rendirse pidió que le mandaran su uniforme para vestirlo al momento de entregarse. El general Marc Cisneros, con ese pragmatismo que lo caracterizaba, ordenó que se lo entregaran y agregó: “Y si quiere un vestido de payaso, mándenselo también”. Uno de los oficiales bajo mi mando me contó que cuando le dio la noticia de la rendición del dictador a los oficiales norieguistas que estaban presos en Clayton, para su sorpresa e incredulidad las celdas estallaron en un aplauso cerrado. Siempre me he preguntado adónde habrá quedado el “¡Ni un paso atrás!”.

Los escoltas de Noriega fueron interrogados en detalle por los estadounidenses y por los estamentos de seguridad del nuevo gobierno panameño instalado después de la invasión. Algunos de ellos dieron amplio detalle del recorrido de Noriega desde que se salió de la habitación en la que estaba en el antiguo hotel La Siesta al momento de la invasión, reconvertido para entonces en un club militar, hasta adentrarse en San Miguelito, San Francisco y Campo Lindbergh. Todos coincidieron en que custodiaron a un Noriega errático, indeciso, asustado, inmovilizado, que no atinaba a dar una orden y no salía de su asombro cuando vio el cielo de Tocumen cubierto de paracaidistas.

No dio una sola orden que no fuera la de evadir contacto con los miembros de las Fuerzas de Defensa (porque para ese momento no confiaba en nadie). Los escoltas contaron que al llegar donde antes quedaba la Estatua Roosevelt divisaron a un oficial muy respetado por la tropa, uno de los pocos que antes de la invasión lucía la condecoración “Herido en combate”. Noriega no se atrevió a llegar adonde estaba ese oficial que sí estaba combatiendo a los invasores. Dio instrucciones de evadir la posición defensiva que organizaba este oficial. Finalmente se refugió en la casa de su secretaria de confianza. No se atrevía a andar erguido por temor a que lo vieran por las ventanas. Estuvo arrastrándose todo el tiempo que permaneció en ese lugar. Mantuvo, eso sí, comunicación con algunos de sus incondicionales. Otros ya no le tomaban la llamada porque estaban muy ocupados escondiéndose o porque no querían saber nada de quien sabían estaba perdido. Cada vez se hacía más difícil llamar a sus compinches y cuando lo lograba, las noticias no eran buenas.

Finalmente se acordó del número de la operadora central de la Agencia Central de Inteligencia (la odiada CIA). Allí tenía amigos todavía. Ellos le resolverían el problema. Una orden de la CIA y los paracaidistas se embarcarían para nunca más volver, pensaba el iluso. Después de todo, los servicios que él le había prestado a esa agencia estadounidense no podían ser tan mal agradecidos. Que lástima que se hubiera muerto Bill Casey. Con su mejor inglés pidió al operador de la central telefónica de la CIA: “With the director general, please”. Una gélida voz le contestó del otro lado de la línea: “Wrong number”.