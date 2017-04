Se acelera la revolución tecnológica

Cerca de 30 mil millones de dispositivos electrónicos conectados a internet se utilizarán en los próximos tres años, según un estudio realizado por la consultora especializada, ABI Research. El trabajo, la dependencia a ellos y la revolución tecnológica son algunas de las razones por las que utilizamos estos instrumentos electrónicos.

Entre 2015 y 2021 se producirá un aumento de un 23% del número de dispositivos conectados a internet, según el informe Ericsson Mobility Report. El mismo informe recoge que “la Unión Europea (UE) será la región que más crezca en este sector, en la que se prevé un aumento de 400%”.

“Las nuevas economías no son solo conceptos, son gente real, emprendedores reales. Por eso, llamo a las instituciones europeas, Comité Económico y Social Europeo, la Comisión y el Parlamento, a unirse y apoyar a estos movimientos emergentes”, dijo Diego Isabel La Moneda, cofundador del Global Hub for the Common Good y director de Foro internacional de Nueva Economía e Innovación Social (NESI Forum).

El número de smartphones se ha disparado en los últimos años, así como el número de suscriptores, y se calcula que en la actualidad hay cerca de 5 mil millones de usuarios de móviles en el mundo.

El aumento de este sector en Europa y la lucha contra el cambio climático, ha producido que convergencia tecnológica y cuidado del medio ambiente sean compatibles mediante diferentes acuerdos. “Es obligación de la UE gestionar de manera eficiente la transición de Europa hacia un modelo que nos lleve al crecimiento económico sostenible”, declaró Georges Dassis, presidente del Comité Económico y Social Europeo.

Los jóvenes son el sector de la población que más dependencia tiene de los móviles y los otros instrumentos electrónicos conectados a internet. Sus hábitos de consumo son muy elevados, donde su uso creció un 127% en solo poco más de un año, entre 2014 y 2015, según el informe Ericsson Mobility Report. Se constató que un 85% de los jóvenes ven la televisión a través de smartphones, frente al 50% que solo lo hace por televisión.

El planeta se transforma; la revolución y convergencia tecnológica han hecho que la población mundial dependa de los nuevos instrumentos conectados a internet y, con ello, a la digitalización.