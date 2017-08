Sobre el acoso laboral

El acoso laboral, tema que ha dado mucho de qué hablar en estos últimos años, lo define la OIT como una forma de hostigamiento a través de acciones malévolas, crueles o maliciosas, para humillar o desestabilizar a un individuo o a grupos de empleados. Se refiere más que todo al acecho que ejercen, principalmente, los jefes a sus subalternos, y cómo le hacen la vida imposible, especialmente escondiendo conflictos psicológicos de parte del acosador que no ha resuelto y quizás ni sabe que los tiene. Los acosadores trabajan de distintas formas y pueden acosar a un grupo o hacerlo de forma individual.

Entre las formas más comunes que utilizan, aparte de burlarse, hacerlos sentir mal y humillarlos, es asignarles tareas casi imposible de resolver en el tiempo que les piden. Otra forma extrema es dejarlo sin hacer nada para hacerlo sentir inútil y ser objeto de burla. Los comentarios que hace frente al grupo son para dejar la idea de que no son funcionales o que son infructíferos. Algunos alternan y toman un tiempo con uno y después se dedican a otro miembro de su equipo para molestarlo. Puede acosar a uno o a varios simultáneamente.

El acoso laboral en Panamá no está detallado en alguna legislación, y existe un anteproyecto de ley sin discutir, ni mucho menos aprobado. Aparte de que muchas empresas no mantienen políticas de prevención o no tienen alguna postura sobre el tema, permitiendo vacíos normativos que se prestan a confusión y a la vez a ser cómplices de atropellos a los empleados por parte de jefes que no guardan ningún tipo de respeto por sus subalternos. Las amenazas de despedirlos por denunciarlos o revelar algo sobre estos conflictos siempre están presentes y muchos trabajadores no quieren arriesgar sus puestos de trabajo por la necesidad de llevar algo de comida a sus casas.

Para combatir el acoso laboral y reducir su frecuencia, que ocasiona graves daños psicológicos como depresión, intento de suicidio, conflictos en el hogar, pérdida de apetito, malhumor, entre otros, se debe iniciar por implementar una ley que especifique todo su abordaje, incluyendo sanciones y tratamientos a quienes resulten afectados y a quienes también practican el acoso laboral. Hay modelos de empresas líderes, como pasa en Norteamérica, que no aceptan el acoso laboral. Hay un caso de un famoso presentador que tenía acusaciones de acoso por su secretaria, y la compañía, buscando el ejemplo, despidió al presentador y extendió el mensaje a todos los ejecutivos de su empresa.

Las políticas de recursos humanos tanto del gobierno como de las empresas privadas deben colocar el problema en su sitio y darle prioridad a las políticas de prevención con docencias y sanciones ejemplares a quienes la practiquen. Muchas veces los acosadores, por manejarse con otros puestos de poder, justifican sus acciones de acoso e inventan toda clase de historias para poder hacer válidas.

Brindar estadísticas sobre el acoso laboral en Panamá resulta difícil de mantener por distintos motivos, ya que muchos casos no son reportados ni tramitados debidamente por manipulación de los acosadores, para evitar sanciones. Se calcula aproximadamente entre 15% y 30% de casos de acoso laboral en el mundo.

Hay puestos de trabajo en que hay más riesgos de acoso laboral, sobre todo cuando no existen definiciones de las tareas, cuando se asignan jefaturas no idóneas, sin un perfil definido y sin un liderazgo. También al no tener estabilidad o cuando hay muchas posiciones de jerarquía en la organización que pertenecen, o sistemas cerrados donde no hay forma de superación o de ascender de rango.

Por esos motivos, tanto las instituciones públicas como privadas deben realizar pactos o acuerdos sobre el tema de acoso laboral, mejorando el ambiente con prevención y fortaleciendo a recursos humanos para combatir el acoso laboral.

El autor es magíster en salud ocupacional y PG en alta gerencia