La administración pública de Panamá en el siglo 21

La administración pública de Panamá, específicamente aquella que debería estar a disposición de todos los ciudadanos, con el propósito de agilizar, solucionar, cooperar, colaborar en el sentido de que las funciones burocráticas típicas del Estado, tengan menor impacto negativo en el quehacer cotidiano de los contribuyentes que necesitan de los servicios públicos. Sin embargo, se constata que las instituciones no están atingiendo sus principales objetivos. La burocracia tiene que estar orientada para reducir al mínimo los procesos administrativos, jamás aumentar las dificultades. La administración pública moderna se esfuerza para que haya un flujo expedito de los servicios que las instituciones del Estado ofrecen a todos los ciudadanos que buscan solucionar sus demandas, sean particulares o empresariales.

Sin embargo, en los últimos años en Panamá, lo que observamos es que el aparato burocrático se ha convertido en un mecanismo constante en generar conflictos, momentos desagradables y muchas veces hasta la furia de los ciudadanos. En las instituciones públicas panameñas, encontramos muchos funcionarios desalentados, desestimulados, frustrados por la falta de incentivos, bajos salarios, falta de evolución en sus carreras, carencia de evaluaciones de sus funciones, etc.

La administración pública de la era digital tiene la función de que los servicios que el Estado ofrece estén disponibles para reducir tiempo y recursos de toda orden. La burocracia excesiva tiene altos costos financieros y sociales para el país. Los funcionarios públicos deben servir a la ciudadanía con honradez, competencia y eficiencia. Observamos que en nuestro país no es así, no es raro encontrarnos en las diferentes instituciones funcionarios sin experiencia, capacidad o entrenamiento para servir con eficiencia a todos los contribuyentes, que al final de cuentas son los que pagan sus salarios a través de sus impuestos y tributos. El sistema de contratación de los funcionarios públicos, debería estar direccionado para escoger a los mejores funcionarios a través de concursos, selección directa que enfatiza parámetros como formación académica, destrezas y experiencias, etc. Seleccionando a los mejores funcionarios a través de un proceso selectivo, sería el primer paso de tener la seguridad de que quien ocupa y ejecuta las funciones en el sector público, tiene la capacidad y competencia deseada para ocupar el cargo.