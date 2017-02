La agenda contra la corrupción

En plena campaña por la Secretaría General del Partido Revolucionario Democrático (PRD), el diputado Pedro Miguel González prometió, como parte de su “hoja de ruta”, un nuevo rumbo político enmarcado en una postura de férrea oposición al gobierno de Juan Carlos Varela, tras el congreso ordinario del colectivo. Este objetivo se tornaba difícil, ya que González junto a otros de sus copartidarios, conocidos como los “seis del solar”, habían mantenido una alianza política con el arnulfismo, al margen de la línea de su partido para escoger, sobre todo, al nuevo presidente de la Asamblea Nacional, que resultó ser Rubén De León, una figura no aprobada por el entonces CEN del PRD.

Algún tiempo después las fisuras entre el nuevo CEN perredista y el gobierno de Varela se mostraron durante la escogencia del magistrado del Tribunal Electoral, y se evidenció una vez más la capacidad de maniobra y “matraqueo” político del panameñismo, que sumó los votos de Cambio Democrático a cambio de compromisos de toda índole.

Cuando estalló el escándalo de los papeles de Panamá y los sobornos de la compañía Odebrecht, se dieron algunos señalamientos por parte de González, nuevo secretario general del PRD, sin embargo, carecían del tono enérgico y de convicción de alguien que desea enarbolar el estandarte de la oposición política, quizá porque su figura carece del perfil requerido para ser un líder de la oposición. Su fama de estratega frío y su tono mesurado han sido elementos limitantes en sus intenciones. Incluso un antiguo aliado suyo y, luego, abandonado por el propio González, el dirigente José Dídimo Escobar posee mejor discurso social y mayor capacidad de convicción. Es más, dentro de la Asamblea, su copartidaria Zulay Rodríguez posee una oratoria más vibrante e incluso ha llegado a participar de las marchas anticorrupción organizadas por distintas figuras de la sociedad civil. De hecho, ha sido casi la única diputada perredista que se ha manifestado en distintos temas, cuyo eje principal es la corrupción, mientras que el resto de sus compañeros de partido han mantenido un bajo perfil. Recientemente, el anterior candidato presidencial Juan Carlos Navarro irrumpió en la palestra pública presentando su lista de donantes y tratando de mantener distancia ante las denuncias de políticos sobornados por Odebrecht. No desaprovechó oportunidad para insinuar aspiraciones políticas, pero una cosa son las intenciones personales y otra distinta son las lecturas colectivas, dentro y fuera del PRD. Lo difícil para Navarro es que el estigma de ser uno de los “caballos de Troya” de Ricardo Martinelli a lo interno del mencionado colectivo todavía lo persigue y, al parecer, serán sus fantasmas perpetuos.

Hace algunos días un funcionario de la dirección de aseo puso en evidencia los sobrecostos significativos en la compra de camiones de basura en la administración alcaldicia de Navarro. ¿Fue un mensaje político o advertencia? En la política criolla todo es posible, hasta la más vil de las traiciones.

A pesar de que faltan prácticamente dos años para las próximas contiendas electorales, no asoma dentro del PRD una figura clara de consenso para que sea su próximo candidato presidencial. Laurentino Cortizo es, quizá, uno de los mencionados con cierta simpatía, sobre todo, en ciertas áreas del interior de la República, pero tiene lastres de peso considerable. Uno de estos es la indecisión a la hora de culminar sus aspiraciones y, también, porque a lo interno de su partido no goza del visto bueno de algunos sectores de poder económico que ven sus aspiraciones como un obstáculo. ¿Negociará Cortizo sus pretensiones ante los apetitos de figuras que carecen de carisma, pero manejan mayor caudal económico para patrocinar una campaña política? Es la pregunta que se hacen muchos de sus copartidarios.

Siendo el PRD un partido oligárquico más, y muy alejado de los lineamientos por los que fue creado por Omar Torrijos, este conglomerado carece de una propuesta integral frente a los problemas del país y sus líderes no tienen un discurso social convincente. Sus dos expresidentes de la República dejaron el Palacio de las Garzas con la aureola del político demagógico y sus consignas de campaña “El pueblo al poder” y “Sí se puede” no pasaron de ser anzuelos para captar votos. Gran parte de su membresía añora los momentos en que su fundador convivía con los necesitados, especialmente, campesinos e indígenas y tenía una articulación con muchas de las necesidades sociales. No obstante, el PRD actual lucha contra reloj para obtener una frecuencia popular, pues saben que las próximas elecciones son quizá definitivas para su subsistencia. Algunos miembros del directorio estiman que falta mucho, sin embargo, el tiempo en política suele pasar demasiado aprisa y mucho más para los desprevenidos.