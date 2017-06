Durante la guerra de Vietnam, entre 1961 y 1970, Estados Unidos utilizó potentes herbicidas para desfoliar las áreas de vegetación donde solían esconderse los soldados de Vietnam del Norte y del Viet Cong. Unos 70 millones de litros de aquellas sustancias fueron rociados sobre unos 2.5 millones de hectáreas. Estas operaciones expusieron a los venenos a más de 3 millones de personas, según la Cruz Roja. Aquellos herbicidas se almacenaban en tanques de colores para poder identificarlos y se les conocía como herbicidas arco iris. El más tóxico contenía 20 veces la concentración tolerada de dioxina y se almacenaba en tanques anaranjados. De allí, su nombre. Aunque dejó de usarse en 1971, y toda la reserva que existía fue destruida en 1978, los efectos aún persisten. La dioxina es muy estable, por lo que puede permanecer en la tierra por varias décadas. Aún hoy, hay lugares donde no crece absolutamente nada por efecto de la acumulación de este veneno. Y lo que pudiera crecer, no sirve como alimento.

La exposición humana al “agente naranja” contribuyó a la aparición de varios tipos de cánceres, enfermedades neurológicas, cutáneas, cardiovasculares, metabólicas y de tejido conectivo. Igualmente, produce malformaciones congénitas en la descendencia de quienes fueron expuestos. En fin…. un desastre.

Después de leer las noticias internacionales de los últimos cinco meses, he llegado a la conclusión de que Estados Unidos ha reactivado, tal vez accidentalmente, el color anaranjado para identificar el tóxico más potente al que se enfrenta actualmente, no solo la especie humana, sino todo el planeta. Obviamente, ya no es un líquido que guardan en tanques, sino un bufón que vive en la Casa Blanca.

Durante la campaña presidencial que precedió la elección de “el agente naranja” ya se veía lo que sería si aquella mezcla de matón con payaso ocupara la presidencia del -nos guste o no- país más poderoso del planeta. Su campaña se basó en insultos, descalificaciones, burlas, mentiras, mentiritas y mentirotas, con momentos memorables, como cuando llamó“conversación de vestidor” a jactarse de que, si se es famoso, a las mujeres se les puede agarrar la entrepierna, y ellas lo tolerarían, o cuando definió a su hija como “a piece of ass”, lo que en español correspondería -perdonando la expresión- “un culazo”…

Los “trumpmaníacos” decían que todo aquello era show y que al ocupar la Casa Blanca se comportaría. Obviamente, la realidad fue otra. Desde que tomó posesión, la cadena de atorrancias no ha parado ni un minuto.

Su estilo de matón de cantina, que aparentemente enamoró a muchos que votaron por él, sigue intacto en cada uno de sus actos. Le negó el saludo a la canciller alemana, ha sacado de conferencias de prensa a medios que considera ”mentirosos” y ha querido imponer sus locuras a punta de decretos. Afortunadamente, el sistema americano cuenta con instituciones bien cimentadas, que han logrado detener muchas medidas absurdas tratadas a “tuit batiente”.

Y eso que muchas de sus promesas más radicales se han estrellado contra la realidad. La derogación del plan de salud de Obama sigue estancada porque una cosa es prometer, y otra dejar a más de 20 millones de personas sin cobertura médica. El “muro más hermoso del mundo”, no hay fondos para construirlo, ni de dónde sacarlos, y la prohibición de entrada de los musulmanes está empantanada en una maraña judicial que parece demorará bastante.

Pero no solamente es el matonismo y la arrogancia de este tipo lo que incomoda. Hay momentos en los que es un niño malcriado. Hace pataletas, no contesta lo que le preguntan y hasta empujó a un primera ministra para robar cámara.

Pero de todas las medidas tomadas por este tóxico global, la más sorprende es cómo, de un plumazo, decidió sacar a Estados Unidos del pacto de París para control de las emisiones responsables del efecto invernadero. Un elemento que, de acuerdo con la investigación científica que tanta rasquiña le produce al entorno de este tipo, es la causa básica del calentamiento global que él también rechaza. Ese tratado, demoró años para encontrar una opción aceptable para paliar el daño ambiental que generamos los humanos. Pero no solo decide salirse, sino que sugirió renegociar condiciones más beneficiosas para Estados Unidos. Por supuesto, los líderes responsables de aquello que se conoce como “resto del mundo” (que aunque algunos no lo crean, existe), lo mandaron a rodar. La respuesta perfecta la dio el presidente de Francia: “aquí no hay plan B, porque no hay planeta B”…

Pero pudiera haber una esperanza. La relación entre la campaña republicana y el Gobierno ruso, cada vez es más evidente. Día tras día sale una nueva pieza de un rompecabezas que parece se pondrá muy entretenido. Esta semana, el exdirector del FBI dijo taxativamente que “el agente naranja” es un mentiroso y que en sus conversaciones privadas le insinuó dejar tranquilo el tema de Rusia, que parece involucrar a su entorno más cercano, incluyendo al moderno Rasputín que está casado con su hija.

Si uno lee un poco, la evolución de esta historia rusa tiene demasiadas similitudes con el Watergate, que ya sabemos todos como terminó. Ya los senadores republicanos evaden las cámaras para que no les cuestionen su apoyo al presidente. El punto de quiebre será cuando el apoyo a las locuras del “hombre más poderoso de la tierra” ponga en peligro su cargo legislativo…. Lo malo es que el que sigue en la fila, es un fanático ignorante de concurso. Pero bueno, si llega ese día, ya nos preocuparemos por eso. Mientras, consigamos las palomitas de maíz…