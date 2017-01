La agonía de ‘La Estrella de Panamá’

¿Se apagará La Estrella de Panamá el próximo 6 de enero? ¿Su luz no volverá a ser vista en el Istmo? ¿Sucumbirá su destello ante nuestros ojos y no podremos más que permanecer callados?

En 1849 La Estrella de Panamá nació diáfana para acompañar la soledad de viajeros que se habían quedado algún tiempo en el territorio nacional. Entonces se convirtió en testigo de un sinnúmero de acontecimientos importantes de la República. Por ejemplo, publicó un mapa que describía los intentos de construcción de un canal por Panamá. Asunto que vio germinar, evolucionar y hacerse realidad. Narró la reciente renovación de esta vía con sus nuevas esclusas. Además, estuvo presente en la lucha, los intentos fallidos, la amargura, las derrotas y el feliz logro de la separación de la Gran Colombia. Contó de las batallas callejeras de nuestro pueblo el 9 de enero de 1964 y mostró los logros que nacieron del sacrificio y la sangre de los mártires. Asistió a los escritores honestos en el ostracismo del período de la dictadura militar. Ha narrado la vida democrática postdictadura con sus aciertos y limitaciones. Día a día procura bosquejar la historia publicando notas de Panamá y el mundo.

Cada 6 de enero celebramos que hace más de 2 mil años los magos de oriente encontraron a Jesús en humildes pañales, gracias a una estrella. Al Niño Dios le entregaron, como muestra de admiración: oro, incienso y mirra. Pareciera que para este año 2017 se presagia la destrucción de La Estrella de Panamá que pende en el horizonte de la libertad de expresión de Panamá y el legado profesional que a través de ella ha brillado en nuestras tierras. La aniquilación del diario La Estrella de Panamá pudiera trocar en intentos de manipulación de la opinión pública por parte de intereses políticos y económicos.

No está en juego una empresa más, sino la insignia del periodismo patrio: la “decana” de la prensa nacional. Es parte de nuestra historia, identidad, tradición y cultura. Aquella que fue la almena literaria de Gaspar Octavio Hernández. Ese muchacho quien, superando los litigios que le ofrecía la vida, logró ser jefe de Redacción en este diario. El mismo que murió el 13 de noviembre de 1918 en su despacho, mientras hacía su trabajo. Por eso cada 13 de noviembre se conmemora el Día del Periodista. Ese escritor que en uno de sus célebres poemas grita: “¡Bandera de la patria! Sube..., sube hasta perderte en el azul... Y luego de flotar en la patria del querube; de flotar junto al velo de la nube, si ves que el hado ciego en los istmeños puso cobardía, desciende al Istmo convertida en fuego y extingue con febril desasosiego ¡a los que amaron tu esplendor un día!”¿Es que el Gobierno no tiene el valor de dar la cara por este baluarte nacional? ¿Hasta cuándo esperaremos una respuesta viril para defender la vida y honra de los ciudadanos que producen y enriquecen culturalmente al país a través de su desempeño en este diario? ¿Qué tanto más puede caer la imagen de un presidente que todavía no es capaz de entender que si defiende este ícono protege empleos, cultura y tradición en Panamá?

Al igual que los magos guiados por la estrella, se han multiplicado las voces de todas partes, sumadas a las que cotidianamente laboran en esta empresa, con el fin de exigir, con firmeza y esperanza, la conservación del periódico, al igual que el del diario El Siglo. Creo que habrán suficientes voces que impedirán que se apague esa luz. Voces que exultarán al ver cómo se conserva a La Estrella de Panamá del periodismo nacional.