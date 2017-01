El agro, en sala de cirugías

“La agricultura es la profesión propia del sabio, lo más adecuado al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre” . Marco Tulio Cicerón (filósofo y político romano, 42 a.C.)

Los desmanes en la importación de un millón y medio de quintales de arroz pilado de Guyana, por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA ), en el primer semestre del pasado año, cuando se inicia la cosecha nacional de este grano, para venderlo como “Compita” subsidiado al consumidor, no tiene parangón con ninguna actuación gubernamental en los últimos 40 años que he estado vinculado al sector agropecuario, público y privado. Una institución creada para apoyar al productor nacional en el mercadeo de su cosecha ha actuado radicalmente en contra de él. Se afectó también a la industria molinera nacional, constituida de 23 agroindustrias con sólido prestigio empresarial. El programa de venta de arroz subsidiado Compita es visto como positivo por la ciudadanía, en el entendimiento de que era con arroz producido por nuestros arroceros y pilado por los molineros nacionales, generando empleos y actividad económica local, que compran la producción de aproximadamente mil 500 agricultores del país. Si se requiere importar arroz debe ser a través de la Bolsa de Productos Agropecarios, bajo la figura de contingentes por desabastecimiento normados por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y aceptado por los países con quienes tenemos tratados de libre comercio. Con Guyana no tenemos.

Esta indebida actuación de esta institución gubernamental ha sido la “gota que derramó el vaso” de nuestro paciente, el agro, desde el anterior gobierno y ahora del actual, donde las instituciones del sector público agropecuario mantienen los mismos presupuestos o menores de hace cinco años, lo que impide transferir tecnología y métodos de producción a nuestro hombre del campo, amigables con la conservación del medio ambiente como lo hace Guyana y países vecinos que no tienen canal ampliado. Igualmente se siguen facilitando las importaciones de arroz, carne de res, de cerdo, cebollas, además del incontrolado contrabando de ñame, plátano, yuca, tomates, pimentones, desde la vecina Costa Rica, en “trueque” por tanques de gas de 25 libras, que acá cuestan $5.00 subsidiado y allá $15.00. Todas estas actividades irregulares compiten con los productos nacionales y no le brindan ningún beneficio al consumidor, solo pingües ganancia al que las ejecuta.

Alberto Einstein dijo: “Las crisis son para aprovecharlas”. Enhorabuena, en los últimos días se han dado importantes anuncios, por separado, de autoridades nacionales; pienso que como reacción a esta grave crisis del arroz, pero que es el reflejo de todo el sector. El anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, diputado Rubén de León, de que en esta primera semana de sesiones presentará cinco anteproyectos de ley con la finalidad de corregir distorsiones económicas que afectan a los agroempresarios. Igualmente, el penúltimo día del pasado año la vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores, Isabel de Saint Malo de Alvarado, anunció que presidirá reuniones con los ministerios de Comercio e Industrias y Desarrollo Agropecuario, y las organizaciones de productores de todo el país, a fin de evaluar lo alcanzado y establecer nuevas estrategias. Aspiramos a que ambas iniciativas sean de mucho beneficio para resolver la problemática de nuestro sector primario, así como lo hemos logrado con el sector comercio, turismo, logístico, con la máxima: la recuperación y la ampliación del Canal y que la única bandera a enarbolar sea la de la producción de nuestros agroalimentos, que garanticen la seguridad alimentaria recomendada por la FAO al mundo.