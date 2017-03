Lo que el agua se llevó

Dicen por allí que “un clavo saca otro clavo”, aunque, en ocasiones, lo que en realidad hace es ocupar su espacio y lo entierra más, creando una falsa sensación de alivio. Tal es el caso de lo que está sucediendo con la secuencia de pantomimas que el gobierno, ávidamente, ha venido ideando para distraer la atención de nuestro pueblo, una tarea bastante simple por cierto.

El problema estriba en que la caja de Pandora ya ha sido abierta, aunque el panameño promedio (por no decir la mayoría) ignore lo que sucede por estar demasiado ocupado pensando en lo que a la élite feudal criolla le conviene que piense, es decir, en cualquier cosa, excepto lo que de verdad importa.

Para ilustrar lo dicho recordemos la historia reciente. ¿A quién le interesaban los casos de los papeles de Panamá, Waked y de Odebrecht y sus protagonistas, mientras existía la amenaza de un aumento astronómico en la inscripción de automóviles en el Registro Único Vehicular?

La “justificación” dada en aquel entonces fue la necesidad de hacer mejoras en el sistema de transporte público, en la señalización y la instalación de semáforos. ¿De cuándo acá a nuestros gobiernos les han importado estos temas? De hecho, sí les importa, pero a la inversa, porque el caos vehicular siempre ha sido un excelente medio para distraer a la población. Mantenerla estresada, consecuentemente, la imposibilita de pensar en mejores expectativas de vida.

Los ya casi olvidados “diablos rojos” y sus no menos ineficientes pero igual de letales reemplazos, los metrobuses y los “busitos pirata”, se encargan de miserabilizar a diario la vida de los usuarios en la ciudad de Panamá, donde reside más del 50% de los electores del país.

Por otro lado, si de lucecitas se trataba, deberíamos preguntar si en realidad necesitábamos más semáforos en un país en donde la luz roja es, simplemente, una sugerencia. Recordemos lo que pasó hace unos años con los “semáforos inteligentes”, que solo sirvieron para empeorar el caos vehicular en la “ciudad”, el único lugar donde se haría esa “inversión” que todos habríamos de pagar, como casi siempre sucede.

Por un momento, dentro de mi panameña candidez, pensé que se trataba de una medida financiera desesperada para paliar el déficit de más de 137 millones de dólares que el Metro de Panamá ha dejado hasta ahora, a raíz de la previsible insostenibilidad provocada por la irresponsable tarifa que el hoy muy aclamado gobierno de “Los Locos” estipuló, como una estrategia de populismo politiquero, algo que las masas suelen confundir con solidaridad, sin tomarse la molestia de pensar en cómo esto desangra al país.

Luego sobrevino la liberación del Leviatán, uno de los supuestos responsables de todos los males que aquejan a este país, como si nuestra actitud colectiva nada tuviera que ver con ello. Desafortunadamente para el gobierno, y a pesar de toda la conspiración mediática, dicho suceso no tuvo mayor impacto en la población. Casi 30 años han pasado desde que recobramos la “democracia”, y hoy día no faltan quienes recordemos, nostálgicamente, al hoy opacado general y la dictadura militar, por su mucho menor grado de insolidaridad y exclusión en comparación con su versión oligárquica actual.

Lo cierto es que si uno o la conjunción de estos múltiples “distractores” no cumplía su cometido, el Carnaval sí lo hizo, dada su infalible capacidad amnésica. Esto, aunado al amañado sistema judicial y a otros nuevos escándalos, harán que los 59 millones de dólares en sobornos, aportados por Odebrecht a funcionarios de los tres últimos gobiernos, al igual que los aún no revelados sobrecostos en las “megaobras”, el anonimato en los nombres de los parientes y “broders” beneficiados de este “negocio” y la pésima imagen internacional que ya empezó a golpear nuestro sistema financiero, a pesar de las “buenas nuevas” que nuestro gobierno publique, no sean más que un vago recuerdo de lo que el agua se llevó.