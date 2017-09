¿Dónde está el alcalde?

Por medio de una carta aparecida en las redes sociales que hizo circular la vicealcaldesa electa del distrito de Colón, con copia al Consejo Municipal, a la Contraloría General de la República y a la Gobernación, deja expresada a modo de denuncia la ausencia del alcalde Federico Policani, la no habilitación de ella para asumir el cargo como manda la ley, y la acefalía en que se encuentra el distrito de Colón, asunto sumamente grave.

La vicealcaldesa del distrito de Colón, en tres puntos, señala lo siguiente: “ 1. Que no ha existido contratiempo, impedimento o excusa que se haya generado, a objeto de que se me habilitara desde la semana pasada a la fecha, al frente de la Alcaldía de Colón. 2. En virtud de lo anterior, juro, no he recibido ni por vía personal, tecnológica o de cualquier otra naturaleza, habilitación alguna ante la ausencia del titular Federico Policani. 3. Que ante tal anomalía u omisión del procedimiento solo consignamos la irregularidad de cara a salvar nuestra responsabilidad, en reserva de connotaciones de índole legal que puedan surgir de la presunta acefalía en que se encuentra el distrito”.

De ser cierto lo planteado por la funcionaria, hay en todo esto una ilegalidad que debe ser atendida, puesto que es al Consejo Municipal al que que le compete autorizar la licencia del alcalde titular, quien además tiene la obligación de comparecer físicamente a las sesiones de la Cámara edilicia.

Una ausencia del burgomaestre al frente del distrito de Colón, sin el reemplazo correspondiente, tiene que crear una paralización de la vida municipal, lo cual tiene serias consecuencias que debe acarrear responsabilidades. En todo caso, la Gobernación, en virtud de lo que señala la norma, puede suspender por un período no mayor de 15 días a los alcaldes que se negaren a cumplir los deberes que señalan las leyes, por lo que en el caso que nos ocupa, no puede cumplir con su labor y sus deberes quien no está presente y menos si no hay un sustituto legalmente habilitado que debió asumir la conducción del distrito, por lo que corresponde a la gobernadora de la provincia de Colón actuar en consecuencia.

Es más, como funcionarios, los alcaldes deben cumplir y hacer cumplir las leyes, lo cual no se hizo, al igual que las disposiciones del Consejo Municipal, pero también ordenar los gastos de la administración, por lo que bien habría que indagar quién o quiénes lo están autorizando en el caso del distrito de Colón.

En momentos en que se adelante el proyecto de renovación de Colón, que pareciera más bien de destrucción de la ciudad, la presencia alcaldicia, que dicho sea de paso ha estado de suya excluida, es necesaria. No es posible que la comunidad desconozca el paradero de quien fue favorecido con el voto popular. Desde luego, esa no debe ser la respuesta a un pueblo que confió en que las cosas podían hacerse de otra manera.La ciudad de Colón, cada vez más material y espiritualmente se agota. Y quienes son los llamados a la reivindicación de ella deben, por agradecimiento, responder con responsabilidad. Si el alcalde de Colón no está en el país, ¿dónde está?

