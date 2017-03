Del almojábano al latrocinio...

La capacidad de sorprendernos de nuestra Asamblea Nacional parece ser infinita. Cuando pensamos haberlo visto todo, a alguien le da por investigar, y destapa otra cloaca tanto o más maloliente que la anterior. Como si no fuera suficiente con la aprobación de leyes como la del festival del almojábano con queso, el concurso de violines o la que hará símbolos patrios al sancocho y las cutarras, esta gentuza parece que solo vive para la corrupción.

Ahora le tocó a la excelente investigación de la periodista Mary Triny Zea, publicada cual novela por entregas en La Prensa de la semana pasada, recordarnos la ralea que tenemos en la Asamblea.

Esta gente es sencillamente impresentable. A pesar de todos los argumentos que esgriman para justificar sus chanchullos, el nivel ético de sus acciones es más propio de un pabellón de La Joya, que del parlamento de un país con los “indicadores” de que presume Panamá.

Hemos visto nuevos métodos para esquilmar las arcas del Estado escondidos en todo tipo de triquiñuelas, de modo que, aunque no haya “partidas circuitales”, sigan existiendo mecanismos para ordeñar la ubre del Estado y obtener fondos para politiquería. La inventiva en esta ocasión fue muy básica. Es repugnante buscar personas con necesidades económicas y enviarles a un testaferro que les propone pedir ayuda a través del diputado. Una vez aprobada la ayuda, se hace un cheque que el “beneficiario” debe cambiar y devolverlo a quien le facilitó el procedimiento. Al final, “el necesitado” recibe una miserable comisión, quedándose el testaferro o el generoso diputado con la diferencia. El segundo método son los clásicos “botellones” bajo servicios profesionales que dejan un porcentaje en las arcas del “honorable” correspondiente. Y el último, un poquito más elaborado, consistente en conseguir ayudas para asociaciones comunales, deportivas o culturales (esperen, ¿dije culturales?), que controla el círculo cercano del diputado, facilitando dinero para financiar el pernicioso clientelismo que corroe nuestra política.

El elemento común de la investigación de La Prensa, es que siempre “se trató de contactar al diputado y no contestó las llamadas, el cuestionario o los mensajes”. Signo de la olímpica desconsideración hacia los ciudadanos que los pusieron en sus puestos. Finalmente, se logró entrevistar al presidente de la Asamblea Nacional, quien nos dio un buche de ipecacuana. “No existe dolo en nada de lo actuado, pues todo ha sido acorde a la ley”. Este zascandil no se ha dado cuenta de que semejante respuesta, solo sirve para sacar de quicio a cualquier ciudadano que tenga sangre, y no chicheme, circulando por la venas. Resulta que el presidente de quienes tienen que hacer las leyes, considera que una legislación que permite semejante maleantería no tiene nada malo.

Además, los diputados no saben sus funciones constitucionales. En un maravilloso video del grupo ClaraMente, le preguntaron en los pasillos de la Asamblea a diputados de todos los partidos si conocen el contenido del artículo 159 de la Constitución. De todos, dos tenían una escasa idea del contenido, mientras que los demás, demostraron crasa ignorancia sobre su razón de existir y de cobrar un jugoso salario. La más original se limitó a decir que venía llegando y que no estaba enterada del tema, como si la Constitución se hubiera escrito media hora antes.

Ah, y en las redes sociales, otra “madre de la patria” considera que la Constitución está“desfasada” y que debe adecuarse a lo que pide el pueblo. Preocupa que cada diputado haga lo que le salga del forro, si considera que lo que ordena la Constitución –que juraron cumplir y hacer cumplir– no va acorde con sus prioridades.

Y el presidente… se limitó a decir que “es un tema que compete a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y que él no puede opinar al respecto”. Me perdona, pero se supone que él recibió un mandato para dirigir el rumbo del país durante cinco años. Si bien es cierto que “no debería” dar órdenes sobre la Asamblea, lo menos que se espera es que repudie lo que a todas luces es una sinvergüenzura para estafar al Estado y a personas necesitadas. Por suerte, el fiscal de Cuentas dio la cara por el sistema y denunció la inmoralidad de los diputados, mientras se siguen repartiendo letrinas.

Al menos, la CSJ declaró inconstitucional el reglamento en que se basaron los diputados para esquilmarle 82 millones a las arcas estatales. Quién sabe qué consecuencias tenga ese fallo, pero, como dice el dicho, “peor es nada”….

Lo más preocupante es que el repudio de la población cada vez es más evidente. Muchos no saben qué hacer, pero se siente una desilusión colectiva muy incómoda. Muchos, consideran imprescindible clausurar la Asamblea (aunque digan que “eso no se puede”), pues dada la utilidad que tiene ese montón de parásitos del erario, seguro que no los extrañaríamos. Otros creen que la solución es convocar una constituyente, aunque el miedo es que los mismos diputados terminen redactando la nueva Constitución. Eso se resolvería si se pusiera una veda de 15 años a los constituyentes, para no poder ser candidatos a ningún cargo de elección. De esta forma, se lograría que muchos de estos “ácaros hematófagos” decidieran no participar en la constituyente, para no quedar fuera del reparto de fondos estatales al que están acostumbrados.

Nadie tiene claro en qué terminará todo esto. Pero es un hecho que los panameños estamos hartos de ser víctimas de un montón de vividores que han decidido aprovecharse de quienes trabajamos y pagamos impuestos. Eso simplemente, es insostenible…